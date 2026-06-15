◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2―2オランダ（2026年6月14日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。“格上”相手に2度追い付いて2−2で引き分けた森保ジャパンについて「日本の底力が高くなった証拠」と評価した。

前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、独自ワード満載の解説が話題に。この日も「11番がめっちゃうざい」「相手はきょう、ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「押してるって！レフェリー!!」「イエス！イエス！イエス！イエース!!」などの“キラーワード”を生み出し、X（旧ツイッター）でトレンド入りを果たした。

試合後には中継したNHKが“本田語録ハイライト”を放送。解説席での本田の姿をまとめたVTRを紹介すると、SNSでは「NHKがハイライトで本田語録というコーナーをまとめて紹介してるの良すぎるな」「NHKの本田語録ハイライト面白すぎるだろ」の声が上がった。

終了間際の日本の同点ゴールの場面で両手を握りしめて歓喜する姿に、日本のスタジオから解説した元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏も「面白い人です。熱いです。大好きです」と笑顔だった。