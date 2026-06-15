◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を手にした。

「個人的には全然ダメだった」

ボランチでチームを支えたMF佐野海舟（26＝マインツ）は反省の言葉を口にした。

前半をスコアレスで折り返した日本だったが、後半6分にオランダの主将DFファンダイクのヘッド弾を浴び、先制点を献上した。それでも直後の12分、MF久保建英のパスを受けた中村が、左サイドから切り込み右足一閃（いっせん）。針の穴を通すようなシュートを突き刺した。

しかし、同19分にオランダのサイド攻撃から再び失点。めまぐるしくスコアが動く展開となっている。それでも同43分、右CKからMF伊東純也が絶妙なキックを供給。ファンダイクと競り合いながらFW小川航基が頭で捉えた。このシュートが鎌田に当たり、ゴールに吸い込まれた。

「初戦、勝ちたかったですけど、引き分けに持っていけたのはプラスかなと思いますし、すぐ切り替えてやっていきたいです」とチームを総括した。

2度追いついて、勝ち点1を獲得した。「失点しても崩れることがないように意識してましたし、それがしっかり体現できた試合だと思いますし、まあ本当に次につながる試合になったと思います」と振り返った。

個人的には「全然ダメだった」と反省した。「チームとしては、とても良かったと思いますし、もっともっと、自分のできることを増やしてやっていきたい」とポジティブな言葉を残した。

最後に「まだまだできると思いますし、本当に次が大事だと思います。まだ何も決まってないんで、次に向けてチーム全員でまた一からやり直してやっていきたいなと思います」と次戦へ意気込んだ。