◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組 ドイツ７―１キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）

初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）が４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（同１０位）と対戦。１―７で敗れ、記念すべきＷ杯初戦は黒星スタートとなった。

前半６分にドイツＭＦのヌメチャ（ドルトムント）に先制点を奪われたが、同２１分、こぼれ球にダイレクトで反応したコメネンシア（チューリヒ）がミドルシュートをゴールネットに突き刺さし、一時同点とした。歴史的初ゴールに現地に駆け付けたキュラソーのサポーターも大歓声をあげ、喜びを爆発させた。

その後は、ドイツに攻められる時間が続き、前半を１―３で折りかえすと、後半２分にムシアラ（バイエルン）に４点目、同２３分ＤＦのブラウン（フランクフルト）に５点目、同３３分ウンダフ（シュツットガルト）６点目を決められた。同４２分にもハーバーツ（アーセナル）にキーパーの頭上を超えるループシュートを決められ大量７失点で黒星を喫した。

苦いＷ杯初戦だったが、記録ずくめの一戦でもあった。人口約１５万人の島国キュラソーはこの試合で「史上最も人口の少ない国」として、Ｗ杯の歴史に名を残した。さらに、ディック・アドフォカート監督は７８歳２６０日で「Ｗ杯史上最年長監督」の記録を樹立した。一方、ドイツを率いるナーゲルスマン監督は３８歳３２６日で今大会最年少の指揮官となった。

オランダ領といこうこともあり、オランダで生まれ育った選手も多く在籍。予選では格上のジャマイカに勝利するなど３勝３分けの無敗で通過。意地は見せたが世界の壁は高かった。

次戦は２０日（日本時間２１日９：００）にエクアドル戦を迎える。格上との戦いが続くが、初勝利を目指す。

◆キュラソー 初出場。ＦＩＦＡランク８２位。オランダ出身のルッテン監督（６４）が就任４か月でＷ杯へ。４―３―３をベースで堅守を志す。北中米カリブ海３次予選Ｂ組１位。予選成績は６勝２分２敗。 ベネズエラの北部、約６０キロのカリブ海に浮かぶ面積約４５０平方キロ（鹿児島県種子島ほど）、人口約１４万人の島。１０年に単独でオランダの構成国になった。パピアメント語という独自の言語を持つ。日本からは最短で約２２時間。リキュールの「キュラソー」は島特産のオレンジから造られたことで命名された。元プロ野球ヤクルトのバレンティンが出身。首都はウィレムスタット。人口は１５万人でＷ杯出場チームで最少規模。