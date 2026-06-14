ABEMA『今日、好きになりました。』（以下：今日好き）、 5月11日よりスタートした「ラヨーン編」で、カップルになったのは、ねね（日向袮音、高2／滋賀県）と、れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）のれんねねカップル。

【映像】れん＆ねね、熱烈ハグ！

ねねはそら（宮崎宇宙、高1／福岡県）からも好意を寄せられるも、同い年のれんに居心地の良さを感じた。れんはゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）を気になる人として挙げていたが、ねねと一緒にいる時に「素の自分でいられる」と確信し、新規メンバー同士のカップルが誕生した。

ABEMA TIMESではそんなれんねねカップルにインタビュー。付き合ったばかりのフレッシュな2人のやり取りをぜひ楽しんで。

れん「振り返るとねねの前では素で笑っている自分がいた」

――まずはカップル成立おめでとうございます！ ねねさんはそらさんからも好意を寄せられていて、迷っている姿も見せていましたが、決め手になった部分は？

ねね： れんとは一緒にいる時の空気感がずっと楽でした。それが結果的に決め手になりました。2人で一緒にいる時に、自分から積極的に喋らなくてもいいような空気感があったんです。

――そらさんは年齢がひとつ下ですけど、れんさんは同い年で、そういった部分にも居心地の良さを感じたんですかね。

ねね： それはあると思います。

れん： 僕もゆうかちゃんの事が気になった時間があったけれど、振り返るとねねの前では素で笑っている自分がいたし、一緒にいて穏やかで楽しい時間を過ごすことが出来ました。そういうのが決め手になりました。

――旅で1番、思い出に残っているシーンは？

ねね： 初日のボート？

れん： ボートだね。

ねね： あそこでお互いの共通の話が出来たからどこか安心できたと思います。好きなYouTuberもコムドットさんで一緒だったし。

れん： 僕はねねちゃんが目を見て笑ってくれるのがうれしかったし、可愛かったです。

――ねねさんはれんさんのどんなところに惹かれましたか？

ねね： 笑い方です。なんか普通じゃないんですよ（笑）。

れん： ちょっと待って（笑）。

ねね： なんか笑うと、口角が下がるんです。そういうところが……（言葉を選ぶ間がありつつ）かっこいいです（笑）。

れん： 口角が下がるのがカッコいいの（笑）？

ねね、れんの好きなところは「私のことを全肯定してくれるところ」

――旅から帰ってきて、連絡を取り合う中で、意外な一面は発見しましたか？

れん： ねねは寝るのがめっちゃ遅いんです。夜中の1時半とか2時とかだよね？

ねね： でもれんも遅いですよ。お風呂入るのも遅いよね？

れん： そうだね。夜中の1時くらい。お風呂入ることが睡眠の合図です。

――通話と文字のやり取りではどちらが多いですか？

ねね： 文字でのやり取りが多くて、たまに電話しています。れんは煽り系のスタンプ（「うざい顔」というスタンプ）をよく使ってくるんです。

れん： 確かにすぐつけちゃうかも（笑）。普通の文でも煽っているような感じになるんです。

――それはねねさん的に良い（笑）？

ねね： あはは（笑）。昨日も使っていたよね。

――お互い好きなところを3つずつ教えてもらっていいですか。

れん： まずはめっちゃ目を見てくれるところ。それと笑顔が可愛いところ。最後は明るいところです！

――こうして話していると、ねねさんは落ち着いた印象もありますけど、2人の時ははしゃぐ？

れん： どう？

ねね： 今は緊張しているんです（笑）！

――緊張しないでください（笑）。ではねねさんから見た、れんさんの好きなところ3つお願いします。

ねね： まずは顔です！ それと急に「電話しよ」って無茶振りしても付き合ってくれるところ。

れん： それは連絡きたらうれしいだけです。

ねね： ふふっ（笑）。最後は私のことを全肯定してくれるところ。「今日ビジュ悪い」とか言っても、「大丈夫、可愛いよ」って言ってくれるんです。そういうのはうれしいですね。

――ねねさんは滋賀住まいで遠距離恋愛になっちゃうと思いますが、デートの計画は立てていますか？

れん： 「香水作りに行きたい」って言ってたよね？

ねね： うん！ 香水が好きなんです。

――そうなんですね。確かに香水の良い匂いがしますね。

ねね： えー！ うれしい！オリジナルの香水を作れるお店が東京にあるんです。一から香りを選べたりして。

れん： 僕はねねちゃんに香水を作って欲しいです。

ねね： 爽やか系の匂いがする香水を作ってあげたいですね。柔軟剤系の匂いも好きなんですけど、たまにはねねが作った香水もつけて欲しい。それと「ディズニーに行きたい」って話はずっとしています。

れん： 制服着て行きたいよね。それと、ライブに行きたいって話もしています。

ねね： フェスとかね。

れん： 2人ともアウトドア系なので、運動しに「スポッチャ」にも行きたいよね。

ねね： いいね！

ねね＆れん、喧嘩しても「ちゃんと気持ちを伝え合えば、仲は深まっていくと思っています」

――どんなカップルになりたいですか？

ねね： お互い気を使わずに、素でいられるカップルを目指しています。

――時には言い争いにもなるけど、そういうことも重ねて愛を深めたいタイプ？それともなるべく喧嘩は避けていきたいタイプですか？

ねね： 喧嘩する時はあると思うけど、ちゃんと気持ちを伝え合えば、仲は深まっていくと思っています。そういう時もしっかりと話をして、2人で乗り超えていけたら良いですね。

れん： 僕も喧嘩してもしっかり話をして乗り越える2人でいたいし、お互い素でいながら、それでいて楽しく明るくいられるようなカップルになりたいです。

――理想のカップル像が非常に近いですね（笑）。

れん： ねねにパクられました（笑）。

ねね： 違うでしょ〜（笑）。

――最後に2人の将来の目標を教えてください。

ねね： ねねはタレントさんになってテレビに出たいです。

――『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』ではバラエティの基礎を学ぶ企画「体当たりガール〜私たちNG捨てました〜」がありますが、出てみたい？

ねね： 出たいです…！ 泥の田んぼの中にも入れます！

――前のめりですね（笑）。でも、顔に泥がついたねねさんも可愛いですよね？

れん： はい。どんどん顔に泥つけちゃってください。

ねね： 何それ（笑）。

――れんさんは？

れん： 僕もテレビに出られるような人になりたいんです。俳優としてもタレントさんとしても、どっちでもいけるように頑張っていきたいです。

――では、まずは『すぱのび』での2人の活躍を楽しみにしています。末長くお幸せに！

ねね＆れん： ありがとうございます！

取材・撮影：中山洋平

