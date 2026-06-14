サッカー日本代表は１４日（日本時間１５日）、ワールドカップの初戦をオランダと戦う。

試合を行う米テキサス州・ダラスでは、ダラスで試合を行う８チームを紹介するグラフィティがあるのだが、日本代表のメインにはけがで代表入りを逃した、三笘薫（ブライトン）が描かれている。一体、なぜ――。（デジタル編集部 古和康行）

壁画はダラスのディープ・エラムという地域にある。中心地から、ワールドカップの試合会場までの徒歩の道中にあり、アートや音楽が盛んな地域だ。街のいたるところにグラフィティがあり、タトゥースタジオなどもある、ストリート色の強い地域だ。

今は地元をあげてサッカーで盛り上がっており、ダラスで試合をする日本、オランダ、スウェーデン、イングランド、クロアチア、アルゼンチン、オーストリア、ヨルダンの８チームのグラフィティがある。

日本のグラフィティは「日本」という漢字と日の丸が背景に描かれ、桜とともに２人の選手が描かれている。１人は、鎌田大地（クリスタルパレス）、そしてもう一人が、三笘だ。

「三笘がワールドカップに出場しないことは知っていましたが、描きました」

グラフィティを描いた、メキシコ出身でダラスに住むハツィエル・フローレスさん（４３）はそう答えた。

日本のグラフィティがある場所はディープ・エラムのエース・パーキングという駐車場。ここにはかつてディープ・スシというすし店があり、アメリカのストリートアーティストがグラフィティを描いていた「伝説的なスポット」だという。ここに縦４・２メートル、横７・６メートルのグラフィティが描かれている。

フローレスさんは「作品を作るにあたって、アーティストとして各チームについて学んできた。三笘がワールドカップに出場できないという記事を読み、とても胸が痛んだ。だけど、彼がこの大舞台に導いているのも事実だ」とし、「ワールドカップに出場する選手と夢を共有する一人として彼を描いた。ＴＥＡＭの文字にＩ（私）は含まれていない。全ての人に敬意を込めて、この作品を描きました」と話す。

ちなみに、メキシコ出身のフローレスさんは「私の心は母国メキシコのチームと共にある」としつつ、「日本も優勝のチャンスは十分にある。どこが優勝しても、この大会が世界の人々を結びつけ、互いの文化をたたえ合う機会になることは間違いない」と期待を込めた。