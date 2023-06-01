DAZNがサッカー契約プランについて謝罪→今後の対応を発表「一部月額プランと受け取れる記載が発覚いたしました」

DAZNがサッカー契約プランについて謝罪→今後の対応を発表「一部月額プランと受け取れる記載が発覚いたしました」