DAZNがサッカー契約プランについて謝罪→今後の対応を発表「一部月額プランと受け取れる記載が発覚いたしました」
６月13日、『DAZN』は「DAZN Soccerの一部期間でのご契約についてのお詫びと今後の対応について」と題されたリリースを発表。「DAZNのサッカーの全てをお楽しみいただける年間プランである DAZN Soccer のご契約に関し、2026年５月30日から６月11日午後８時までの間（以下『対象期間』）において、一部月額プランと受け取れる記載がなされていたことが発覚いたしました」と記し、「また、その後のお問い合わせ対応においても、一部のお客様に混乱を招くご案内がございました。お客様には、ご心配、ご不快な思いをさせてしまいましたこと、心より深くお詫びいたします」と続けた。
サッカー番組のみ視聴できる「DAZN Soccer」は、最初の３か月間が月額980円に設定され、以降は月額2600円となる総額２万6340円の年間プランだ。しかしながら当該期間においては、本来１か月で解約できる月額980円のプランと誤認してしまう表記があり、ユーザーから不備を指摘する声が相次いだ。
DAZNは当該期間に「DAZN Soccer」と契約したなかで、継続を希望しないひとには解約に応じるという。「対象期間中のお申し込みにつきましては、当社の表示内容およびご案内に分かりづらい点があったことを踏まえ、ご利用状況およびお申し込み時の状況を確認のうえ、返金その他の適切な対応を個別に実施させていただきます。DAZNでのご視聴は、解約時点で終了となりますことご了承ください」と説明している。
月額プランである「DAZN Standard」への変更も可能だ。「現在実施中のキャンペーンに基づき、DAZN Standard月額プラン（月額1980円）が変更手続き完了後より適用されます」とし、「当月のDAZN Soccerにおける未利用相当分については日割りで精算（クレジット）し、DAZN Standard初月利用料金の割引に充当いたします。ご請求サイクルは変更手続き完了日を起点として再設定されます」と記載。そのうえで「キャンペーン料金（月額1980円）は最初の３か月間適用され、その後は通常料金（月額4200円）が適用されます」と補足している。
DAZNは最後にあらためて、「この度は当社の表示およびご案内により、お客様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と陳謝し、「今後は再発防止に努め、より分かりやすいご案内とサービスの提供に取り組んでまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と書き添えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
DAZNは当該期間に「DAZN Soccer」と契約したなかで、継続を希望しないひとには解約に応じるという。「対象期間中のお申し込みにつきましては、当社の表示内容およびご案内に分かりづらい点があったことを踏まえ、ご利用状況およびお申し込み時の状況を確認のうえ、返金その他の適切な対応を個別に実施させていただきます。DAZNでのご視聴は、解約時点で終了となりますことご了承ください」と説明している。
月額プランである「DAZN Standard」への変更も可能だ。「現在実施中のキャンペーンに基づき、DAZN Standard月額プラン（月額1980円）が変更手続き完了後より適用されます」とし、「当月のDAZN Soccerにおける未利用相当分については日割りで精算（クレジット）し、DAZN Standard初月利用料金の割引に充当いたします。ご請求サイクルは変更手続き完了日を起点として再設定されます」と記載。そのうえで「キャンペーン料金（月額1980円）は最初の３か月間適用され、その後は通常料金（月額4200円）が適用されます」と補足している。
DAZNは最後にあらためて、「この度は当社の表示およびご案内により、お客様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と陳謝し、「今後は再発防止に努め、より分かりやすいご案内とサービスの提供に取り組んでまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と書き添えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！