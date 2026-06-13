梅雨の時期は湿度が上がるため、ダニが急激に繁殖します。そんな中、布団乾燥機を持っていなくてもできる布団の有効なダニ対策について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【便利】布団乾燥機は不要！ これが「布団」の簡単な“ダニ対策”です

公式アカウントは「天気が悪い日が続くと、お布団のダニ、気になりませんか？」「気温と湿度が高いとダニはどんどん繁殖します」と投稿。

布団乾燥機を持っていないときにできるダニ対策として、アイロンを使う方法を紹介しています。多くのダニは60度以上の熱で死滅するとされており、アイロンの熱を利用するのが効果的だといいます。

方法はシーツの上からアイロンを滑らせるだけです。アイロンをかけることでシーツの表面のダニを死滅させるだけでなく、シーツのしわを伸ばして見た目もすっきりさせることができるということです。

なお、アイロンをかける際は、事前にシーツやマットがアイロンの熱に対応しているかを確かめてから使うよう、呼び掛けています。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。