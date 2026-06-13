◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂ―Ｊ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂ

Ｊリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。１７年ぶりに復活した祭典には、総得票数１２７４万５３１９票が集まったファン・サポーター投票、リーグ推薦などで選ばれた全６０クラブの選手が集結した。

第３試合の１５分過ぎ、サプライズ演出が行われた。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの監督を務めるＪ２藤枝の槙野智章監督が背番号「５」のユニホームを着て、準備を始めていると、１５分に“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良とともにピッチの中へ。キングと２トップを組み、夢のコラボを実現した。

槙野監督は先月１２日には「もし（カズが）得点を決めた時、自分がどうなるか想像したら、気付いたら僕も一緒にカズダンスをするかもしれない」と話していた。

◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ 百年構想リーグの６つの地域ごとにオールスターチームが編成され、トーナメント形式で実施。試合時間は前後半なしの３０分で、３位と５位決定戦は２０分制。