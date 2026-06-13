連載「ワールドカップ・トリビア」第2回

地球規模のスポーツの祭典、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が11日（日本時間12日）に始まった。「THE ANSWER」は期間中、今さら人に聞けない素朴なギモンに回答する連載「ワールドカップ・トリビア」を展開。スポーツ新聞社の記者としてJリーグ開幕前からサッカー取材を続けてきたスペシャリスト・荻島弘一氏が、ズバリ答える。第2回は「なぜアメリカではフットボールと呼ばない？」。

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Q.どうしてアメリカではサッカーって呼ぶの？

A.アメリカンフットボールができたから

【解説】

いよいよワールドカップが始まりました。日本では「サッカー（soccer）」と呼ばれていますが、世界的には「フットボール（football)」の方が一般的。競技名として「サッカー」を日常的に使っているのは日本や北米などごく一部です。

「soccer」という言葉は、イングランドで生まれました。19世紀後半、それまで各地域や学校でバラバラに行われていたルールを統一した時、「Rugby football」と区別するために「Association footbal（協会式フットボール）」と呼んだのが始まりです。

この「Association」を略した“soc”に“cer”を付けて「soccer」となったのです。もっとも、この言葉は英国では定着せず、ラグビーフットボールがラグビーとして浸透したこともあって、フットボールがそのまま使われるようになりました。

アメリカに英国式のフットボールが伝わったのも19世紀後半。アソシエーション式とラグビー式の試合が行われる中で、独自ルールのアメリカンフットボールが誕生します。これが大学を中心に人気になったため、英国式の「フットボール」ではなく「サッカー」の呼称がそのまま残りました。

日本では、サッカーが伝わった19世紀後半から戦前までは「ラグビー」に対し「アソシエーション」や「ア式」と呼ばれていました。「フットボール」を漢字にした「蹴球」も使われました。今でも早大や東大、一橋大のサッカー部は正式名称を「ア式蹴球部」としています。ただ、戦後はアメリカに倣ったのか「サッカー」という呼称が一般的になりました。

ちなみに、日本サッカー協会の英語表記は「Japan Football Association」。フットボールを使っています。FIFAに加盟する211の国と地域で、英語名に「Soccer」を使っているのはアメリカとカナダ、そして米領バージン諸島の3協会だけ。今大会は特に「サッカーの」W杯です。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。