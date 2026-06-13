敵地記者は困惑「いとも簡単そうに…」泳がされながらも衝撃弾 大谷翔平の「馬鹿げたパワー」に舌を巻く

大谷の左膝の炎症の具合が気がかりだ(C)Getty Images

まさに衝撃の一発だ。

現地時間6月11日、ドジャースの大谷翔平は、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の13号ソロを含む2打数2安打1打点、2四球、2得点と活躍。「左膝の炎症」で7回に途中交代したものの、今回の豪快弾には、ネット上でも多くの反響が寄せられている。

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パイレーツの先発右腕ミッチ・ケラーと対峙した3回1死の第2打席だ。泳がされながらもフルカウントから低めの6球目スイーパーをとらえ、これが打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離391フィート（約119メートル）、打球角度21度を計測する右中間席への弾丸ライナーとなった。

規格外の一撃を受け、パイレーツの地元メディア『DK Pittsburgh Sports』は、公式X（旧ツイッター）を更新。「3回にケラーがフルカウントから低めのスイーパーを投げ、オオタニは右中間へのソロ弾を放つ。いとも簡単そうにやってのけた」とホセ・ネグロン記者のレポートを伝えている。