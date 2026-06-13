敵地記者は困惑「いとも簡単そうに…」泳がされながらも衝撃弾 大谷翔平の「馬鹿げたパワー」に舌を巻く
大谷の左膝の炎症の具合が気がかりだ(C)Getty Images
まさに衝撃の一発だ。
現地時間6月11日、ドジャースの大谷翔平は、敵地パイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続の13号ソロを含む2打数2安打1打点、2四球、2得点と活躍。「左膝の炎症」で7回に途中交代したものの、今回の豪快弾には、ネット上でも多くの反響が寄せられている。
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パイレーツの先発右腕ミッチ・ケラーと対峙した3回1死の第2打席だ。泳がされながらもフルカウントから低めの6球目スイーパーをとらえ、これが打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離391フィート（約119メートル）、打球角度21度を計測する右中間席への弾丸ライナーとなった。
規格外の一撃を受け、パイレーツの地元メディア『DK Pittsburgh Sports』は、公式X（旧ツイッター）を更新。「3回にケラーがフルカウントから低めのスイーパーを投げ、オオタニは右中間へのソロ弾を放つ。いとも簡単そうにやってのけた」とホセ・ネグロン記者のレポートを伝えている。
さらに、「馬鹿げたパワーだ」と反応しているのは、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のネルソン・エスピナル記者。「フルスイングせずにバットの先端で変化球をとらえ、それでも飛距離391フィートを計測。文字通り、腕力で持っていったのがわかる」と舌を巻いていた。
恐るべき破壊力、技術力を持つ大谷。今季の打撃成績も打率.305、13本塁打、40打点、OPS.964とハイアベレージを維持しており、その圧倒的な強さにはあらためて驚かされるばかりだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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