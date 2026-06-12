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「評判だけで決めると数万円レベルで大損する」ahamoとLINEMOの決定的な違いと絶対損しない選び方

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YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【知らないと損】評判だけに騙されるな！ahamoとLINEMOで大損確定する決定的な違いとは？」を公開した。ドックんとモコが、2026年最新版としてahamoとLINEMOの料金プランや通信速度、キャンペーンを徹底比較し、ユーザーごとの「正解」を導き出している。



動画ではまず、ネット上の評判で高評価を得るLINEMOに対し、「評判だけで決めると数万円レベルで大損する可能性がある」と警告し、それぞれの適性を解説。ahamoは30GB以上の大容量データを使う人や海外出張などに行く人、LINEMOは30GB以下で料金を抑えたい人やLINEを多用する人に向いていると定義した。



続いて、基本スペックや独自の強みを比較している。ahamoは追加料金なしで利用できる海外ローミングや、最新スマホの端末セット購入が強み。一方LINEMOは、データ消費がゼロになる「LINEギガフリー」や、月額990円から利用できる小容量プランが魅力だと語る。また、気になる通信速度については、ダウンロードの実測値でahamoが優位に立つものの、5G基地局数の差からドコモは混雑しやすいと指摘。しかし、ドコモが提供を開始した無料オプション「5G SA」によって、混雑時でも快適な通信が可能になると解説している。



最後に、両社の乗り換えキャンペーンを比較。ahamoは大幅な端末割引、LINEMOはPayPayポイントの高額還元や新規契約でもポイントがもらえる点が魅力だと紹介した。自身のデータ使用量や求めるサポート体制を見極め、ライフスタイルに合ったプランを選ぶことの重要性を伝えている。