◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク２―４ヤクルト（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）

ヤクルトが長いトンネルを抜けた。打線が２点を追う６回に２四死球に４安打を絡めて４点を奪い逆転。連敗を７で止めた。Ｖ犠飛を放った塩見泰隆外野手はこの日が３３歳の誕生日。２度の左膝手術を乗り越えた苦労人は「今日はすごい幸せな１日だった。この２年間テレビで見ていたので、自分がこうやってプレーしてたくさんの歓声をいただいて感謝ですし、感動しました」とヒーローになった喜びをかみ締めた。

２点を追う６回に反撃が始まった。先頭の内山がここまで完璧に抑えられていた前田純からチーム初安打となる中前打で出塁。松下は見逃し三振に倒れたが、続く長岡が左前打で得点圏に走者を進めた。モンテルが四球を選んで満塁とすると、岩田が右前打を放ち同点とした。古賀が死球を受けて１死満塁の好機で、塩見が初球を右中間に運ぶ貴重な勝ち越し中犠飛を放った。「追い込まれると最近はあまりいい結果が出ていなかったので、早く仕掛けて何とかいい結果が出ればという思いで積極的にいきました」。さらに増田にも左前適時打が生まれ、この回一挙４点を奪い逆転した。

投手陣は先発の吉村が６回途中２失点の粘投。後を継いだ丸山翔、清水、星が無失点でしのぐと、最終９回には自身２連敗中だった守護神・キハダが３日のロッテ戦以来となる１６セーブ目を挙げた。

ヤクルト・吉村（初回、正木に先頭弾を浴びるも６回途中２失点で３勝目）「やっぱりどこからでもホームランがありますし、しっかりと丁寧に、勝負するところは勝負していこうっていう形でやっていました」