ユニクロのベストセラーアイテム「リネンブレンドイージーパンツ」が、6月12日から期間限定で特別価格となっています。

【画像】「履いている方が涼しい」と話題！ ユニクロの楽ちんボトムス（9枚）

SNSの“バズり”ボトムスが特別価格！

レディースの「リネンブレンドイージーパンツ」は、通常価格2990円（以下、税込み）のところ、同月18日までの期間限定で1990円。

「11 PINK」「30 NATURAL」「32 BEIGE」「35 BROWN」「36 BROWN」「58 DARK GREEN」「69 NAVY」の7色展開です。また、ストライプ柄の「01 OFF WHITE」「69 NAVY」も限定価格となっています。さらに、「50 LIGHT GREEN」「65 BLUE」は1990円に値下げされています。

ユニクロの公式インスタグラムアカウントは、「トレンドのワイドストレートシルエットで、やさしく清涼感のある風合い◎楽にきれい見えするのがうれしい」と紹介。ウエストは細幅なゴムで“楽ちん”かつすっきりとした印象で、ひもで調節が可能。ポケットは両側に付いています。素材感はリネンの表情はそのまま、レーヨンのなめらかさをブレンド。やわらかい着心地と、手入れのしやすさを両立しています。

同色の「リネンブレンドブラウス／ノースリーブ」（1990円）と合わせて、セットアップとしての着こなしも楽しめます。

公式アカウントの投稿に対して、「丈が長い」「裾上げできないって聞いた気が…」「丈が合わないよ」とのコメントが寄せられていますが、今年は裾上げサービスの対象となっています。

SNS上では、「めっちゃ涼しいです」「暑がりすぎて、真夏になるとこれしか履けなくなる」「涼しいしゆるゆるで履き心地めちゃよかった」「もう冬までこれでいいわ」と絶賛する声が相次いでいます。

「リネンブレンドイージーパンツ」はメンズサイズの展開もあります。通常価格3990円のところ、特別価格2990円。「69 NAVY」「09 BLACK」「30 NATURAL」「32 BEIGE」「38 DARK BROWN」「57 OLIVE」の6色展開です。レディースよりも透けづらく、スリムなシルエットで、女性も活用できるアイテムです。

