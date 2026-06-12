実業家・西村博之（ひろゆき）氏が12日、自身の公式Xを更新。セクシー女優・福田ゆあ（21）のポストについて言及した。

福田は同日自身のXのサブアカウント「ゆあちの夜更かし。」にて「ニュージーランドの留置所入ってました」と報告。「ニュージーランドの留置所入ってました。入国の際、6時間以上尋問を受け、薬物検査をされた挙句、入国拒否。警察10人程来て荷物没収され、汚い独房にいれられて、只今日本へ強制送還」と明かしていた。

このポストをひろゆき氏は引用し「キャバクラやAV女優が儲かるから、、と、気軽に考える人へ」と呼びかけ。「AV女優だとバレるだけで外国に入国出来ずに留置場に入れられます。文句言っても相手にされません。他国で入国拒否させるとアメリカは大使館でVISAを取らないと入国出来なくなります。友達にハワイ旅行に誘われても、一生行けません」とつづった。

この一連と投稿にX上では「若い日本女性の一人旅って警戒されるようになっちまってるんやなぁ」「ついに日本人女性に対する世界の認識が固まってきましたね」「ご愁傷様ではあるが、これに関しては一から十まで日本人女性のせいだから自浄作用を示してもらうしかない」「まあ本当に旅好きぽくて可哀想だけど、今管理局はSNSも見てるし、そういうことも受け入れなければならない職業ってことを分かった上でその世界に入ろうね」などの厳しい意見も寄せられた。