7回1死一、二塁の絶好機で代打にエスピナルが送られた

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間12日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場するも、7回に突如として代打を送られて交代した。全打席で出塁して迎えた好機での不可解な交代劇に対し、「なんで交代？」などと不安を隠しきれない様子だ。

この日は完璧な打席が続いていた。第1打席は四球で出塁。3回1死走者なしで迎えた第2打席では、相手先発ケラーが投じたフルカウントからの低めのスイーパーを、体勢を崩されながらも右中間スタンドへ運ぶ13号ソロを放った。4回の第3打席では右前打、5回の第4打席でも四球を選び、2打数2安打2四球の成績。しかし、1点リードの7回1死一、二塁の場面で第5打席が回ってきたが、ベンチは代打にエスピナルを送った。

大谷は前日10日（同11日）の同戦で「1番・投手」として二刀流出場し、6回2/3を投げて4失点（自責3）の粘投を見せていた。救援陣が逆転されて勝ち負けは付かなかったものの、9回には意地の12号2ランを放っている。前日の激闘から休養を挟むことなく、この日もスタメンに名を連ねて快音を連発していた。

試合の行方を左右する重要な局面での主砲の交代劇に、ファンもパニックに陥っている。「さすがに不安になる」「大谷さん交代!?」「大谷くんどうしたの？」「これはさすがに心配になる」「大谷に代打エスピナルという謎の采配」「大谷何かあった？」「大谷くんに何があったの！涙」「なんで交代？」といった悲痛な叫びが次々と寄せられた。

その後、ドジャースは「左膝の炎症」のため交代したことを発表している。（Full-Count編集部）