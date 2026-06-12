日本の主力ロケット「Ｈ３」６号機が１２日午前９時５３分頃、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられた。

ロケットは予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。Ｈ３の打ち上げは昨年１２月に失敗した８号機以来で、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は半年で飛行再開にこぎ着けた。日本は人工衛星などを自力で宇宙に送る手段がない危機的な状況から脱した。

ＪＡＸＡによると、６号機（全長５７メートル）は予定の時刻に打ち上げられ、第１段エンジンと第２段エンジンを順番に着火させて飛行した。機体には大学や企業が開発した超小型衛星６基が搭載されており、最初の２基を正常に分離した。

Ｈ３は昨年１２月、６号機に先だって打ち上げた８号機で、第２段エンジンの燃焼が予定より早く停止するトラブルが発生して失敗した。その後の調査で衛星を載せる台座の接着部に剥離（はくり）が生じ、強度不足で台座が破損していたことが判明。ＪＡＸＡは、同じ方法で製造された台座を補修するなどの対策を進めた。

Ｈ３の打ち上げを巡っては、１号機も２３年３月に失敗したが、原因究明が難航し、２号機成功まで１１か月を要した。今回は失敗から飛行再開まで半年で、先代機のＨ２Ａの事例と比べても異例のスピードだった。

Ｈ３は、政府の衛星や探査機を優先的に打ち上げる「基幹ロケット」に位置づけられている。ＪＡＸＡはＨ３以外の基幹ロケットとして、小型固体燃料ロケット「イプシロンＳ」も開発中だが、２３年と２４年にエンジン燃焼試験中の爆発事故が相次いで発生し、実用化のめどは立っていない。今回も失敗すれば基幹ロケットが長期間ゼロになるのは確実だった。

６号機は、液体燃料を使う主エンジン３基で飛行し、固体燃料を使う補助ロケットブースターがない「３０形態」と呼ばれるタイプの機体だ。今回が初飛行の試験機で、液体燃料エンジンだけで飛ぶ日本初の大型ロケットとなる。

Ｈ３には、すでに打ち上げに成功した主エンジン２基とブースター２本の「２２形態」、主エンジン２基とブースター４本の「２４形態」があり、今回の成功で３形態全てがそろった。

ＪＡＸＡと共同開発した三菱重工業は今後、打ち上げ能力や製造コストが異なる３形態のＨ３を使い、国際的な競争が激化する衛星などの打ち上げ受注ビジネスを拡大させたい考えだ。

今回の打ち上げ成功について、東京大の中谷辰爾（しんじ）教授（推進工学）は「前回の失敗の対策を進めた上で、新しい技術の打ち上げにも成功した。将来につながる打ち上げで、民間を含めた日本の航空宇宙産業にとって大きな成果だ」と評価した。

立命館大の湊宣明教授（宇宙航空マネジメント学）は「まずは一安心だ。今回は８号機のリベンジと新しいシステムへの挑戦で、まさに１歩下がって２歩進むような打ち上げだった」と話した。