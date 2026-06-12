冷凍保存してもおいしい卵焼きの作り方について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）の公式Xアカウントが紹介しています。

【すごい】知らなかった…これが冷凍保存してもおいしい「卵焼き」の作り方です！

公式アカウントは「実は…卵焼きも冷凍できます」「このレシピなら、冷凍してもふわふわ＆しっとり食感をキープ！」と投稿。冷凍保存してもおいしい卵焼きの作り方、解凍方法の手順について、次のように紹介しています。

【冷凍保存してもおいしい卵焼きのレシピ】

（1）卵を溶きほぐし、調味料（砂糖・水溶き片栗粉・マヨネーズ）と混ぜ合わせる

（2）卵液を3分の1量流し入れて焼く

（3）焼けた卵は奥に寄せ、手前に卵液3分の1を流し入れて焼く

（4）（3）をもう一度繰り返す

（5）アルミホイルで包んで余熱で火を通す。

（6）アルミホイルから卵焼きを取り出し、食べやすい大きさに切る

（7）カットしたら1食分ずつラップで包んで冷凍用保存袋に入れ、金属製バットにのせて冷凍する。冷凍庫で2週間程度保存可能

【解凍方法】

2切れ当たり、電子レンジ（600W）で1分20秒加熱。温めが足りない場合は10秒ずつ追加して加熱。加熱しすぎるとパサパサになるので注意。

この投稿に対し、SNS上では「これはいい教えをいただきました」「冷凍できるなんて驚きです！とても参考になりました」などの声が上がっています。