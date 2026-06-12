米子北高サッカー部・中村真吾監督が明かす佐野海舟の高校時代

ボールを刈り取る、駆け引きと無駄のない動きで凌駕して球際を制する。

佐野海舟のボール奪取力は日本代表において、中盤に安定感をもたらす大きな武器になっている。ドイツ・ブンデスリーガで圧倒的な存在感を放ち、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーに選ばれた佐野は、米子北高校時代からボールを奪うという部分では突き抜けた存在で、1年生の時から優れた予測と状況判断を見せていたという。隣県である岡山県津山市からやってきた才能はどのような高校3年間を過ごしたのか。関わった3人の人物に話を聞いた。（取材・文＝安藤隆人／全4回の2回目）

高校1年生のインターハイ。準々決勝の相手はこの年に選手権優勝を果たすことになった強豪・青森山田だった。難敵を相手に、中村真吾監督は迷わずに佐野をスタメン起用した。

アンカーとしてマッチアップをしたのは、当時2年生MFの郷家友太（ヴィッセル神戸）と3年生MFの郄橋壱晟（ジェフユナテッド千葉）の豪華2シャドーだったが、佐野は球際の攻防で一切怯むことなく鋭い出足と球際の強さを見せた。

結果は奮闘虚しく1-2の敗戦。中村は「1年生としてはよくやってくれた」と思っていたが、試合後の彼の姿に大きな衝撃を受けたという。

「試合後に『もっとやれた。自分がしっかりとプレーをしていたら勝てたはずだ』とボソッと口にして、悔しがっていたんです。オーバーなアクションはなかったけど、静かに悔しさに震えている姿を見て、『相当な負けず嫌いなんだ』と感心したんです」

内に秘めたものは凄まじいものがあった。最初は守備のうまい寡黙な選手という印象だったが、青森山田戦を機に中村が受ける印象は徐々に変わっていった。

「ある時、紅白戦の主審をやって聞いてみると、『もう一歩行ける』、『右を切れ』と大きな声ではないけど的確な指示を出していた。その姿を見て、見えているし、表現もキチンとできているし、もっと伸びるなと感じました」

中村は当時から常に選手たちに「守備こそ判断が必要だ」と口すっぱく言い続けてきた。

「頭で競り合った方がいいのか、競り合わずにトラップ際を狙った方がいいのか。飛び出して行った方がいいのか、あえて引き寄せてから行った方がいいのか。ただボールを追いかけるのではなく、駆け引きを織り交ぜながら、判断の面でも相手を凌駕していかないといけない。その面で海舟はそれを言わなくてもできていた。試合の中で常に細かい準備をして狙っているからこそ、ボールを奪ったり、セカンドボールを回収したりすることができる。予測の時点で相手を上回っているんです」

自分の伝えたいことを予想以上のプレーで表現する。関われば関わるほど、中村は佐野の凄さを感じて行った。

ルーキーイヤーの2016年、チームは悲願のプレミアリーグWEST初昇格を手にすると、翌年、高校2年生になった佐野に中村は10番を託した。この期待に対し、彼はユース年代最高峰の舞台でさらなる凄みを見せつけた。

ヴィッセル神戸U-18、ガンバ大阪ユース、サンフレッチェ広島ユースと言った強豪Jユース、大津高などの強豪校を相手にも彼のプレーのクオリティーは一切変わらなかった。

当時、3年生FWとして佐野とピッチでホットラインを形成していた城市太志はこう証言する。

「僕は前線からのプレスを得意としていたのですが、僕が全力でプレスに行くと必ず海舟がサポートをしてくれるんです。いつも追いかけて行った先には海舟がいるので、僕は常に全力でプレスに行くことができたんです」

太志は中学3年生の佐野を受け入れた城市徳之総監督を父に持ち、父と同じ大阪体育大を経て、現在は島根県の開星高校に教員として赴任。サッカー部のコーチとして5年目を迎えている。

当時、がむしゃらさと走力を前面に出していた中で、プレミアの強豪を相手にしても『自分が追えばボールを奪える』というシーンにたくさん遭遇した。そのプレーを重ねていくにつれて、自分がボールを追うと、『いてほしい場所』に必ず佐野の姿があることに気づいていった。

「後ろに海舟がいる安心感は凄まじかった。いま、当時の映像を見ると、僕がアプローチする段階で的確なポジションを取っていて、自分のプレスの角度やスピードを見て、相手やボールが来る場所を予測して立ち位置を修正してくれている。だからこそ、僕はいつも『走り損』をすることがなかったし、当時は『追えば追うほどボールが奪える』という感覚を持って思い切りプレーできていたんです」

佐野の卓越した守備力の背景には、それをプレーで表現できる抜群の予測力とポジショニングがあった。それは中村も感じていた。

「高校生なのに経験豊富なベテランのようなプレーができるのは、常に練習からボールを奪うことに貪欲で、何より『奪ったその先』を見ている選手だったからと思います。奪ったボールを絶対に失いたくないからこそ、奪ってからのプレーも練習から意識している。海舟は奪ったボールを簡単に外に蹴り出さなかったし、シュートまで持っていく意識を強く持っていた。それは昌子源（FC町田ゼルビア／2018年ロシアW杯で米子北出身初のW杯選手に）も一緒で、源は当時から『スライディングするくらいなら立って奪った方が攻撃に繋げられる』と口にしていた。止める、奪うだけでなく、その先までイメージの中に組み込まれていて、かつ2人とも練習を貪欲にやっていたからこそ、それが習慣化されていったのだと思います」

着実に成長を遂げていく佐野。今回の3人の人物が彼の凄さとして共通して挙げたのは、高校2年生の1年間で見せた、どの立場でも、どの試合でも、どんな展開になろうとも全く変わらない彼の強烈な闘争心と献身性であった。（安藤隆人 / Takahito Ando）