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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「学生にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、オーストラリア留学やニセコでのリゾートバイトを経験した行動力溢れる20歳の女子大生が登場し、そのライフスタイルやリアルな貯金額を明かしている。



街角でのインタビューに応じたのは、大学のプログラムでオーストラリアに4ヶ月間留学していたという20歳の女子大生。現地の人は「みんなオープンマインドで、すごくいいな」と感じたという。休日の過ごし方については「ビーチ行くか、フローズンヨーグルト食べるか」と笑顔で振り返った。



さらに、留学後は北海道のニセコでリゾートバイトに挑戦したというエピソードも披露。時給は1600円で、1ヶ月半ほど滞在したとのこと。一人で参加したことで、同じ境遇の仲間が多く「友達作りやすかった」と、持ち前のコミュニケーション能力の高さを垣間見せた。



将来は「海外に住みたい欲があって、海の近くに住みたい」と夢を語り、これまでで一番感動した海として「グレートバリアリーフ」を挙げた。一方で、日常の幸せを感じる瞬間は「アサイーを食べてる時」と答え、現在は自身もアサイー屋で時給1350円で働いていることを明かした。



動画の終盤、自身の好きな言葉を問われると「何にでもYesって言う」と即答。夜中の3時に「飲み行こうよ」と誘われても応じるというフットワークの軽さを見せた。最後に貯金額を「30万円」と赤裸々に告白し、インタビュアーも思わず「リアルだ」と反応。彼女のアクティブな行動力と飾らない素顔が魅力的に伝わるインタビューとなっている。