工藤静香がLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン）のハンドバッグを合わせたコーディネートを自身のInstagramに公開している。

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工藤は「同じバッグの写真だ！」と綴り、工藤のイメージカラーとも言える紫のトップスとジーンズ、そしてシックなブラックコーデにハンドバッグを合わせたそれぞれの全身写真をアップ。バッグには、6月11日より東京で開催となるTHE MONSTERS 10周年記念展 東京『MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN』の「LABUBU」のキーホルダーがついている。

また、「そしてアム ビビ」「絵を描こうとトライしたけど無理だった日。笑」と愛犬・アム、ビビとの仲良しツーショット、キャミソール姿のソロショットも上げている。

投稿には「どんなポーズでも絵になる」「カッコいい」「しーちゃんは紫が似合いますね」「セクシー」と言ったコメントが寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）