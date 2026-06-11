パニッシャーと共闘!?『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新場面写真が一挙公開！

トム・ホランド演じるスパイダーマンの活躍を描く新章となる映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』からスパイダーマンに訪れる“異変”と、“新たな力の覚醒”を予感させる最新場面写真4点が公開された。

“大いなる力”が覚醒!?ピーターの身に襲い掛かる驚くべき身体的変異

『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年。大人になったピーター・パーカーは、恋人のMJや親友のネッドといった愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。誰の記憶にも残っていない世界でも“親愛なる隣人”として戦い続けることを選び、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸に街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしているピーター。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、DNAが変異し命さえも脅かす驚くべき身体的変異に襲われる。

公開された場面写真では、クモの糸に囲まれながら、戸惑いとも驚きとも取れる表情を浮かべるピーターの姿が切り取られている。まるで自らの身に起きた異変を確かめるかのような眼差しを見せるピーターに訪れた変化は、“大いなる力”の覚醒か!?

パニッシャーと共闘!?不可解な犯罪が頻発するニューヨークの街

ピーターの身に襲い掛かるかつてない変化と同時に、ニューヨークの街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生し、“親愛なる隣人”にかつて直面したことのない大きな脅威が迫っていた。たとえ自分の事を知る人がいなくとも大切な人のために立ち上がり続けるスパイダーマンは、次々と襲い掛かるヴィランたち、＜見えない敵＞の脅威と試練にさらされたニューヨークの街を守るために、新スーツを身に纏い戦いに身を投じていく。

そんな戦いの一幕を写し出した場面写真に加え、法で裁けない悪を圧倒的な暴力で叩きのめすアンチヒーロー、パニッシャーと共闘!? する場面写真も新たに公開された。何者かに容赦ない銃撃を浴びせるこの男は、果たしてスパイダーマンの味方なのか、そして彼らが相対する敵とは一体何者なのか。＜新章＞を迎えるスパイダーマンを取り巻く環境の変化からも目を離すことができない。

愛するMJとの再会の行方は？ハルクことブルース・バナーも登場

そして、ピーターの“元”恋人MJとのカットも公開された。大学を卒業し、ピーターの“元”親友ネッドとルームシェアをしながら、ピーターのいない世界で充実した日々を送るMJ。誰よりも守りたい人から自身の存在を忘れられてしまったピーターは、再び自分の正体をMJに打ち明けるのか!? 「世界が僕を忘れても。愛する人を守り、戦う」と誓ったピーターの戦いの行方にも注目だ。

ピーターに訪れる変化はもちろん、今回彼が助けを求めるハルクことブルース・バナー（マーク・ラファロ）の関わりや、次々に襲い来るヴィランたちの全貌、かつてない脅威をもたらす＜見えない敵＞の正体、そして愛するMJや親友ネッドとの再会の行方など、物語の全貌は未だ多くの謎に包まれている本作。＜新章＞スパイダーマンの続報に期待が高まる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』公開情報

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は7月31日（金）全国の映画館で公開。『スパイダーマン』シリーズの配信情報はこちら。（海外ドラマNAVI）

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