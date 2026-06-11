意外と知らないミスド「もっちゅりん」大ヒットの理由。買えない人が続出する巧みなPR戦略とは
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「下矢一良の正直メディア」が「【もっちゅりん難民】売り切れ続出…購入予約すら取れないほど爆売れしている期間限定商品の販売戦略とは【ミスタードーナツ PR】」を公開した。動画では、元テレビ局員でPR支援を行う下矢一良氏が、ミスタードーナツの期間限定商品「もっちゅりん」が予約すら取れないほど大ヒットしている理由と、そこから学べるPR戦略の核心について解説している。
下矢氏はまず、「もっちゅりん」がネット予約すら困難なほど全国的に爆発的に売れている現状を紹介。その最大のヒット要因として、「食感」を前面に打ち出した点を挙げる。「味をPRされるってちょっと飽きた」という現代の消費者の心理を突き、味の工夫に比べてまだ開拓の余地がある「もちもちのその先」という食感に焦点を当てたのだ。
さらに、食感はSNSとの相性が抜群であると下矢氏は指摘する。味を言葉で伝えるのはプロのレポーターでも至難の業だが、食感ならば「触ってもちもちしている」「ザクザク」など、動画や言葉で伝えやすいからだ。これに加え、「もっちゅりん」という耳に残りやすくSNSでつぶやきたくなるネーミングや、商品の特徴を体現した愛らしいキャラクターの存在も、バズを生み出し人気を加速させる大きな要因になっていると分析する。
また、このような大企業の成功事例は、一般的な中小企業のPRにも応用できると語る。競合が勝負していない「ブルーオーシャンがどこなのか」を見つけ出すことや、ネーミング案を常識の枠を超えて数百から千個も出すような努力の重要性を力説。さらに、中小企業がキャラクターを作るハードルが高い場合は、すしざんまいやアパホテルのように「社長自身が商品の顔になる」という手法が有効な武器になるとアドバイスを送った。
下矢氏は「当たり前を超える質を生むのは量」と述べ、泥臭い積み重ねの先にこそヒットの鉱脈があると結論付けた。単なるドーナツのヒット分析にとどまらず、あらゆるビジネスに通じるPR戦略の極意を学べる内容となっている。
下矢氏はまず、「もっちゅりん」がネット予約すら困難なほど全国的に爆発的に売れている現状を紹介。その最大のヒット要因として、「食感」を前面に打ち出した点を挙げる。「味をPRされるってちょっと飽きた」という現代の消費者の心理を突き、味の工夫に比べてまだ開拓の余地がある「もちもちのその先」という食感に焦点を当てたのだ。
さらに、食感はSNSとの相性が抜群であると下矢氏は指摘する。味を言葉で伝えるのはプロのレポーターでも至難の業だが、食感ならば「触ってもちもちしている」「ザクザク」など、動画や言葉で伝えやすいからだ。これに加え、「もっちゅりん」という耳に残りやすくSNSでつぶやきたくなるネーミングや、商品の特徴を体現した愛らしいキャラクターの存在も、バズを生み出し人気を加速させる大きな要因になっていると分析する。
また、このような大企業の成功事例は、一般的な中小企業のPRにも応用できると語る。競合が勝負していない「ブルーオーシャンがどこなのか」を見つけ出すことや、ネーミング案を常識の枠を超えて数百から千個も出すような努力の重要性を力説。さらに、中小企業がキャラクターを作るハードルが高い場合は、すしざんまいやアパホテルのように「社長自身が商品の顔になる」という手法が有効な武器になるとアドバイスを送った。
下矢氏は「当たり前を超える質を生むのは量」と述べ、泥臭い積み重ねの先にこそヒットの鉱脈があると結論付けた。単なるドーナツのヒット分析にとどまらず、あらゆるビジネスに通じるPR戦略の極意を学べる内容となっている。
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チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。