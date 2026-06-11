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意外と知らない古事記の真実「人類の歴史上最古のミュージカル」その理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネルが「世界最古のミュージカルは古事記！【竹田学校】」を公開した。動画では、日本の神話が記された古事記について、「人類の歴史上最古のミュージカルだった」という結論とその理由を解説している。



動画の冒頭では、大国主神が若い女性に会うために島根県から新潟県まで長旅をしたエピソードを紹介。到着してすぐに会おうとするも焦らされ、1人で悶えながら和歌を詠み、女性側からも返歌が届くというやり取りに触れた。竹田氏は、文字数が多い和歌なども含め、「本来はこの和歌の部分は拍子がついていたみたいなんですね」と指摘。当時はメロディーに乗せて朗々と歌い上げられていたと解説した。



さらに竹田氏は、男女の恋の駆け引きや、天皇と家臣の問答など、古事記に登場する数多くの和歌すべてに音楽がついていたと説明。古事記は単に神話が書かれているだけでなく、数多の和歌が組み込まれていることから、文学作品としての価値に加え、「ミュージカルとしての価値がある」と熱弁した。



視聴者の理解を深めるため、『サウンド・オブ・ミュージック』や『屋根の上のバイオリン弾き』、『アナと雪の女王』といった有名な作品を例に提示。日常会話から唐突に歌が始まる独特の演出について「いきなりお父さんがすっくと立ち上がって歌い始める」とコミカルに表現した。最初は違感を覚えても、慣れれば「歌パートが始まった」と自然に受け入れられると語り、古事記も同様に、物語パートと歌パートが交互に訪れる構造になっていると論じた。



ただの歴史書や文字の記録として読むのではなく、「人類最古のミュージカル」という新たな視点で捉えることで、「和歌にすることによってすごいリアリティを感じる」と結論づけている。