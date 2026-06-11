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YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が、「ストレスチェックテスト個人結果の見方 【分かりやすく解説】」と題した動画を公開した。動画では、産業医が厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票」に基づく個人結果の読み解き方と、高ストレス判定が出た際の対処法について詳しく解説している。



ストレスチェックの個人結果は、主に3ページで構成されている。1ページ目では、自身が「高ストレス」に該当するかどうかが示され、2ページ目では57の質問項目から、ストレスの要因や心身の反応、周囲のサポート状況が一覧で確認できる。産業医は、網掛け部分に印がつくほどストレス状況が良くないことを示していると説明し、「あえて逆転項目を設けることで、きちんと内容を読んで回答しているかを確認し、適当な回答を防ぐための工夫」が施されていると語った。



3ページ目には、各領域の評価がレーダーチャートで表示される。内側に近いほどストレス度合が高く、外側に広がるほど状態が良いことを示している。グラフが直感的に分かりにくい理由について、「逆転項目をレーダーチャートで表現するには、該当する尺度のグラフを反転させる必要がある」と解説した。また、受検時の姿勢について、意図的に操作した回答をすることはストレスチェックの機会を無駄にしてしまうと指摘し、自身の気持ちに素直に向き合い、ありのままの状態で回答することの重要性を強調している。



「高ストレス」という判定は、うつ病などの診断ではなく、現在ストレスの負荷がかかっている状態を示す指標である。動画の最後では、高ストレスと判定された場合の「産業医面談」「社外相談窓口」「精神科への直接受診」という3つの選択肢が提示された。高ストレスを理由とした不利益な扱いは法律で禁止されているため、自身のメンタル状態を客観的に見つめ直し、必要に応じて専門家に相談することが推奨される。