元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。1人でドラマを見ていると、しゃべり出してしまうと明かした。

2週連続でクリス松村がゲスト出演。田中は「私、実はドラマとか見ながらすごいしゃべっちゃうの。『そんなわけ、ある？』とか。『これ、絶対この後会うよね、会う会うほら会った！』とか。1人で見てる時はね。誰かと見てる時はやんないよ」と明かした。

続けて「この間、試写会で。自分が出てる映画ね？ 自分の出てる映画なのに『あっ！』とか言って。声出ちゃったの。『あっ！』って。見られちゃいけないところを、刑事さんが見てて」と語った。

クリス松村からは「ぶりっ子じゃない！」と指摘されると、田中は「ぶりっ子じゃない。普通の反応。本当に素のリアクション。日頃、自分でテレビに向かってしゃべりかけてたりするから、そうやって試写会場でも出ちゃうんだなって思って」と主張。「でも自分が出てないシーンだったの。だからこういう風な感じになったんだっていうこと」と補足した。

番組公式Xには田中と松村の写真が公開されている。