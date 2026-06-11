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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「経営者にインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、起業10年目を迎える42歳の人材系会社経営者が登場し、起業のリアルな苦労や「黒歴史を更新し続ける」という独自の人生哲学について語っている。



街中で声をかけられたのは、企業の採用や研修をサポートする人材系の会社を経営する42歳の男性。大企業での制約から抜け出し、「やりたいように仕事追求したい」という思いから起業を決意したという。



起業して人生が変わったエピソードを問われると、「社会不適合者だったんだなと自分自身で感じた」と苦笑い。朝起きられないなどのルーズな面があったが、社員を雇うことで「監視されているというプレッシャー」が生まれ、現在はまともな生活ができていると明かした。



また、起業して一番つらかったこととして「お金周り」を挙げた。創業メンバー3人で法人化し、社員を増やしたことで固定費が膨らみ、口座残高が「1桁（9円以下）」になったこともあるという衝撃の事実を告白。「あの経験があったから今少し成長したのかな」と当時を振り返った。



座右の銘について問われると、「黒歴史を更新し続ける人生」と回答。「1年前の自分を振り返ると未熟で恥ずかしいが、それは成長している証拠」と真剣な表情で語り、前向きな価値観を提示した。しかし、現在社員には「営業バリバリできる」と振る舞っているものの、最初に入社したマイナビでは「営業最下位でスタートした」という誰にも言えない本当の黒歴史も暴露した。



最後に、Z世代の若者に向けて「もっと働いたらいいんじゃないか」と提言。「定時で帰ることが目的になっているならもったいない」と、自身の経験を踏まえた率直な思いを伝えた。波乱万丈な経験を笑い交じりに語る姿から、経営者としてのたくましさと人間味が伝わるインタビューとなっている。