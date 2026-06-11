12人産んだ助産師HISAKOが語る産後セックスレスの闇、夫が妻を拒否する知られざる背景
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12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「妻は求める！旦那は拒否る！産後のセックスレス【前編】」を公開した。動画では、産後のセックスレスに悩む女性からの相談に対し、夫のMARKさんが男性目線での本音と具体的な解決策を提言している。
動画の冒頭、HISAKOさんは視聴者から寄せられた切実な悩みを紹介。相談者の女性は、2人目の出産後7ヶ月間セックスレス状態にあり、夫が仕事の疲れや子どもの存在を理由に誘いを拒否し続けていると吐露した。夫はマスターベーションはしているものの、妻からの歩み寄りには応じず、女性として愛されたいと願う相談者は強い不満と孤独感を抱えている。この「夫側からの拒否」という問題に対し、HISAKOさんは同様の悩みを抱える女性が非常に多い現状を明かした。
続いて動画に登場したMARKさんは、男性の率直な心理を解説。「男はどっちか言うたら、女性の方から誘われるとムラムラするかと言ったら、やっぱりそうじゃない。あくまで追っかける方」と指摘し、男性の本能として自ら追いかけることで性欲が喚起されると説明した。その上で、外で懸命に働きクタクタになっている夫に対して、何よりもまず必要なのは感謝であると断言する。
核心的な主張として、MARKさんは「一番頑張っている仕事に対して感謝する。仕事本当によう頑張ってくれてありがとうって」と語り、妻からの心からの労いが男性の心を癒やすと強調。「母性に癒されたらムラムラに繋がっていく」と述べ、夫婦関係改善の糸口は日常的な感謝の積み重ねにあるとした。
最後にMARKさんは、手紙を渡すなどの行動を起こす前に、まずは「ありがとう」と伝え続けることで夫の変化を待つべきだとアドバイス。「本物の愛への道を切り開くには、ありがとうが入り口」と語り、夫婦が互いに向き合い、支え合うことの重要性を強く呼びかけて動画を締めくくった。
動画の冒頭、HISAKOさんは視聴者から寄せられた切実な悩みを紹介。相談者の女性は、2人目の出産後7ヶ月間セックスレス状態にあり、夫が仕事の疲れや子どもの存在を理由に誘いを拒否し続けていると吐露した。夫はマスターベーションはしているものの、妻からの歩み寄りには応じず、女性として愛されたいと願う相談者は強い不満と孤独感を抱えている。この「夫側からの拒否」という問題に対し、HISAKOさんは同様の悩みを抱える女性が非常に多い現状を明かした。
続いて動画に登場したMARKさんは、男性の率直な心理を解説。「男はどっちか言うたら、女性の方から誘われるとムラムラするかと言ったら、やっぱりそうじゃない。あくまで追っかける方」と指摘し、男性の本能として自ら追いかけることで性欲が喚起されると説明した。その上で、外で懸命に働きクタクタになっている夫に対して、何よりもまず必要なのは感謝であると断言する。
核心的な主張として、MARKさんは「一番頑張っている仕事に対して感謝する。仕事本当によう頑張ってくれてありがとうって」と語り、妻からの心からの労いが男性の心を癒やすと強調。「母性に癒されたらムラムラに繋がっていく」と述べ、夫婦関係改善の糸口は日常的な感謝の積み重ねにあるとした。
最後にMARKさんは、手紙を渡すなどの行動を起こす前に、まずは「ありがとう」と伝え続けることで夫の変化を待つべきだとアドバイス。「本物の愛への道を切り開くには、ありがとうが入り口」と語り、夫婦が互いに向き合い、支え合うことの重要性を強く呼びかけて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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