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料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】和風納豆カレーがレンチン包丁いらずで簡単、極旨！」と題した動画を公開しました。包丁や火を使わず、電子レンジだけで1人前の本格的な和風カレーを作る方法を紹介しています。



調理の最大のポイントは、具材をハサミで切り、レンジ調理鍋一つで完結させる手軽さです。長ネギ、油揚げ、さつま揚げを切り入れ、カレールウと砂糖、そして納豆の付属タレを隠し味として加えます。レンジで加熱後、よく混ぜてから10分ほど放置するのがコツです。「この工程で味が馴染んでカレーの角も取れて出来立てよりもグッと美味しくなります」と美味しさの秘訣が語られています。



食べる直前に、常温に戻してよく混ぜた納豆をトッピングするのがこのレシピの醍醐味です。アツアツのご飯にスパイシーなカレーをかけ、マイルドな納豆を少しずつ混ぜて食べる一杯は、食欲を強く刺激します。



疲れた日の手軽なランチや夕食に、この簡単で奥深い味わいをぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人前）

・長ネギ 1/3本

・油揚げ 1/2枚

・さつま揚げ 2枚

・ジャワカレー辛口ルウ 1個

・砂糖 小さじ1/2

・納豆の付属タレ 1袋

・水 150cc

・納豆 1パック（からしはお好みで）

・温かいご飯 1人前

・小ネギ 適量

・福神漬け 適量



［作り方］

1. レンジ調理鍋に、長ネギ、油揚げ、さつま揚げをハサミで食べやすい大きさに切って入れる。

2. カレールウ、砂糖、納豆の付属タレを入れ、水を注ぐ。

3. フタをして電子レンジ（500W）で3分加熱する。

4. 取り出してよく混ぜ、カレールウを完全に溶かす。

5. フタをして10分ほど放置し、味を染み込ませる。

6. 納豆は常温に戻し、好みの回数混ぜておく（味付けは不要、からしはお好みで）。

7. 鍋をもう一度軽く混ぜ、好みの熱さになるまでフタをしてレンジで再加熱する。

8. 器にご飯を盛り、カレーをかける。

9. 混ぜておいた納豆をのせ、小ネギを散らし、福神漬けを添えて完成。