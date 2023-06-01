長友佑都が日の丸のハチマキ姿で練習に参加！地元の子どもたちからも大人気
北中米ワールドカップに挑む日本代表は、６月８日にメキシコのモンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルに入った。
翌９日は日本を２日に発って以来初のオフとなり、10日にトレーニングを再開。冒頭の15分のみが公開された。
練習前には、中部テネシー日本語補習校の子どもたち約90人と交流。記念撮影などを行なった。
39歳のDF長友佑都は日の丸と背番号の「５」が入ったハチマキを巻いて登場し、場を盛り上げた。長友が日本出発時に巻いていた「闘魂」のハチマキを巻いた子どもがいるなど、相変わらずの人気ぶり。そのスタイルのまま練習にも参加している。
アイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイでの事前合宿は別メニューだったキャプテンの遠藤航も、公開された限りでは全体練習に参加していた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
翌９日は日本を２日に発って以来初のオフとなり、10日にトレーニングを再開。冒頭の15分のみが公開された。
練習前には、中部テネシー日本語補習校の子どもたち約90人と交流。記念撮影などを行なった。
39歳のDF長友佑都は日の丸と背番号の「５」が入ったハチマキを巻いて登場し、場を盛り上げた。長友が日本出発時に巻いていた「闘魂」のハチマキを巻いた子どもがいるなど、相変わらずの人気ぶり。そのスタイルのまま練習にも参加している。
アイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイでの事前合宿は別メニューだったキャプテンの遠藤航も、公開された限りでは全体練習に参加していた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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