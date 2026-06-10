老け見えの原因となる猫背や巻き肩、それにともなう肩・首のこりを解消し、若々しい印象の美姿勢をつくるコツを紹介します。教えてくれるのは、元宝塚歌劇団星組娘役で、現在は優しいストレッチや健康ダンス教室を開催している琴まりえさん。隙間時間でできる、簡単なエクササイズもぜひ参考に。

猫背・巻き肩をやめて若見え姿勢に

背中の力が抜け、肩、首が前に出ると、フェイスラインや二の腕がたるみ、首も太く、短く見えます。肩・首こりの原因にも。

【写真】正しい姿勢をチェック

●肩甲骨と脇を締める意識でマイナス10歳

左右の肩甲骨を寄せて下げ、腕は後ろからはめ込むようなイメージで脇を締めて。首が長く見え、二の腕もすっきり見えます。

隙間時間でできる！猫背・巻き肩解消エクササイズ

（1） 両手を前に出し、それぞれ反対側のひじのあたりに手を当て、そのまま腕を耳の後ろまでゆっくり持ち上げ、ゆっくり下ろす。これを2セット繰り返す。

（2） （1）で組んだ腕の姿勢のまま、ひじを耳の後ろあたりまで引く。その状態で呼吸を止めずに、小刻みに左右へ8往復揺らす。これを8セット行う。

（3） 肩を後ろ側に回しながら、ゆっくり腕を下ろす。腕の組み方を左右反対にし、（1）〜（3）を同様に繰り返す。