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YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が「実は元祖じゃない…激落ちくんが爆売れし業界トップになれた理由」を公開した。動画では、PRの専門家である下矢一良氏が、お掃除グッズ「激落ちくん」が後発品でありながら業界トップのロングセラー商品となった理由を解説している。



下矢氏はまず、「激落ちくん」がメラミンスポンジの元祖ではないという意外な事実を指摘する。1999年の発売当時、すでに同等の製品を出している先発企業が存在していたという。では、なぜ後発の「激落ちくん」が圧倒的トップになれたのか。その最大の理由は「ネーミング」にあると下矢氏は語る。



先発品が「メラミンスポンジ」や「お掃除消しゴム」といった“素材”や“手段”を商品名にしていたのに対し、「激落ちくん」は「激しく落ちる」という顧客が求めている“結果”をそのまま名前にした。「お客さんが欲しい結果をそのまま商品名にした」この分かりやすさが勝利のポイントだという。また、テレビCMなどの大規模な広告に頼らず、記憶に残る濃いキャラクターのパッケージを採用することで、売り場そのものを広告メディアにした点も勝因として挙げている。



さらに下矢氏は、商品開発において技術者が陥りやすい罠についても言及。「現場の真面目で優秀な技術者ほど陥る罠」として、開発者は「100%取り切れるとは言えない」と謙虚になり、同業他社の目を気にしてしまう傾向があると分析する。しかし、専門知識のない顧客にとっては「分かりやすさ」が最も重要であり、顧客目線でプロデュースすることの重要性を説いている。



もちろん、大前提として「激落ちくん」自体がしっかりと汚れを落とす確かな性能を持っていることは欠かせない。下矢氏は「いいものを作るだけでは売れないが、いいものを作らないと売れ続けない」と結論付け、「激落ちくん」の事例が商品開発やPR戦略において格好の教材であると締めくくった。