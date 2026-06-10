この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【英国経済】ロンドン住宅価格17年ぶりの大幅下落！ウェストミンスターは▲12.6％下落！まだまだ下がれー！」を公開した。動画では、ロンドンの住宅価格が17年ぶりに大幅下落した背景と、それが一般市民に歓迎されている理由について解説している。

モハP氏はまず、今年2月までの1年間でロンドンの住宅価格が前年比3.3%下落したというデータを紹介。「街の中心部に行けば行くほど価格の下落は大きくなっている」と指摘し、国の中枢が集まるウエスト・ミンスター区では12.6%も下落していると説明した。一方で、イギリス全体では価格が1.2%上昇しているという対照的な事実を提示する。

このロンドン中心部特有の価格下落の要因として、モハP氏は「富裕層に対する課税強化」を挙げる。特に決定的となったのが、2025年4月に予定されている「ノンドム制度」と呼ばれる外国人向けの税優遇措置の廃止だ。この制度の存在が長らく世界の富裕層を惹きつけていたが、廃止により富裕層が海外へ流出し、「高級住宅の買い手が減少している」と解説した。

興味深いのは、この住宅価格の下落が必ずしも悲観されていない点である。ロンドンの平均住宅価格は約1億1500万円と高騰しており、一般市民には手が届かない状況が続いていた。モハP氏は「住宅価格の下落は歓迎されている面がある」と述べ、富裕層の流出による高級物件の値下がりが、過熱した不動産市場の鎮静化として受け止められているという、英国経済の意外な実態を明らかにして締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:25

ロンドン住宅価格が前年比3.3%下落
01:12

なぜロンドン中心部だけ下落？富裕層への課税強化
01:39

決定打となった外国人向け税優遇「ノンドム制度」の廃止
02:35

価格下落は悲観されていない？一般市民に歓迎される理由
04:43

世界的な住宅高騰とイギリスの現状

関連記事

「ふざけるなよ」給料100万減に年金格差…またババを引く氷河期世代の過酷な現実

「ふざけるなよ」給料100万減に年金格差…またババを引く氷河期世代の過酷な現実

 AIがホワイトカラーを駆逐する？「与信モデルの崩壊」が招く金融危機の現実

AIがホワイトカラーを駆逐する？「与信モデルの崩壊」が招く金融危機の現実

 【意外と知らない】証券会社が利付国債を個人に売らない理由。知られざる業界の裏側に迫る

【意外と知らない】証券会社が利付国債を個人に売らない理由。知られざる業界の裏側に迫る
もっと見る

チャンネル情報

【世界経済情報】モハPチャンネル_icon

【世界経済情報】モハPチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 23.20万人 1132 本の動画
●特に、金融市場で起こっていることを、金融に詳しくない方にもわかるように解説しています。 ●また、日本のメディアではあまり報道されない、国際情勢についても情報発信しています。
youtube.com/channel/UCVvVfg6FUYUtM71nDykgNZA YouTube