オードリー若林、思わず涙した先輩芸人の“粋な”一言 お笑いバトルの決勝後に「誰にも聞こえない声で」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が9日、自身がMCを務めるテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）に出演。ある芸人の一言に涙した過去を語った。
【写真】優しさが隠し切れない…若林を涙させたケンドーコバヤシ
この日番組では「芸能界で出会ったいいやつ発表会」と題してトークを展開。芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードを語り合った。
ゲストの森三中・黒沢かずこが、ケンドーコバヤシの優しさに感銘を受けたエピソードを語ると、若林も「粋ですよねケンコバさん。紳士」と切り出し、大喜利を主軸に置いたお笑いイベント「ダイナマイト関西」での思い出を語り出した。
その大会で決勝まで進出した若林だったが、決勝で惜しくもケンコバに敗北したという。するとケンコバから「最後握手するときに、『来にくいやろうけど、今日は飲みに行こうな』って。耳元で誰にも聞こえない声で」と声を掛けられたと明かした。
その直後、若林は「泣きながらサムギョプサルを食べました」と振り返り、先輩芸人の優しさに涙したと語った。
【写真】優しさが隠し切れない…若林を涙させたケンドーコバヤシ
この日番組では「芸能界で出会ったいいやつ発表会」と題してトークを展開。芸能人たちが経験した“いいやつ”エピソードを語り合った。
ゲストの森三中・黒沢かずこが、ケンドーコバヤシの優しさに感銘を受けたエピソードを語ると、若林も「粋ですよねケンコバさん。紳士」と切り出し、大喜利を主軸に置いたお笑いイベント「ダイナマイト関西」での思い出を語り出した。
その大会で決勝まで進出した若林だったが、決勝で惜しくもケンコバに敗北したという。するとケンコバから「最後握手するときに、『来にくいやろうけど、今日は飲みに行こうな』って。耳元で誰にも聞こえない声で」と声を掛けられたと明かした。
その直後、若林は「泣きながらサムギョプサルを食べました」と振り返り、先輩芸人の優しさに涙したと語った。