6回裏のパイレーツ攻撃中に突如…

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間10日・ピッツバーグ）

同点に追い付いた直後、スタジアムに思わぬ“敵”が訪れた。ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦。6回途中から突如雨が降り始め、あっという間に中継でも分かるほどの大雨に。ファンは「すげーことになってる」「やるの？」と騒然となった。

6回裏、パイレーツの攻撃中に天候が激変。ポツリポツリと雨が降り始めると、一気に激しさを増して豪雨となった。スタンドの観客はすぐさま避難。雨の影響もあってなのか、ドジャース先発のラウアーは2死を奪い89球を投げたタイミングで交代となった。2番手にはクラインがあがった。

大雨は短時間で止み、左翼方向には虹も確認できた。思わぬ“来訪者”に「まじかよ」「大雨すごかったww」「こんな状況でも試合続けるんだね」「中断しないのね」などのコメントがSNS上に寄せられていた。

突然すぎた雨が去った7回表、ドジャースは大谷翔平投手が適時二塁打、アンディ・パヘス外野手が本塁打を放つなど4点を勝ち越し。ドジャースにとっては恵みの雨になったのかもしれない。（Full-Count編集部）