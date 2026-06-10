メッツ・千賀滉大投手（３３）が９日（日本時間１０日）、右上腕部の尺骨神経の違和感のため、この日予定されていたマイナーの登板を回避したことが明らかになった。

千賀は、腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）入り。今季は開幕からローテに入るも、５登板で０勝４敗、防御率９・００と状態が上がらなかった。リハビリに専念して、５月２２日（同２３日）からマイナーでリハビリ登板を再開させ、ここまで３登板で１２イニングを投げ、０勝１敗、防御率５・２５で１２三振を奪っていた。メジャー復帰も目前とみられていたが、またしてもアクシデントに見舞われることになった。

ニューヨークの放送局「ＳＮＹ」では千賀の取材の動画を公開。千賀は「メカニクスだったりとか、いろいろなところに関して時間を使っている中で、少し反応が出た。でも炎症ということではないので、今日もキャッチボールをしましたし、順調にいくことを、まずはトライしている最中かなと思います。あした、あさってとしっかり準備が整うようだったら、順調にいけばそんなに遅くならずに試合に戻れると思いますし、とにかく体もそうだし、いいピッチングをすることも両方大事なので、今はそこについて考えて過ごしてます」と説明。「みなさんご存じの通り、メカニクスがあまりうまくっていないので、どうしてもトレーニングだったり、スローだったり、そういうものがどうしてもちょっと増えてしまって、その中で疲れがたまっていたので、少し治療した結果、思った以上に緩んで回復してしまった。そのバランスがうまくいかなくて、神経症状が出たというところが一応、分かっている範囲。そこをしっかりバランスを整えて、不安がなければ次のステップということなので、痛めたとか、炎症が出たという訳ではない。（状態が）めちゃくちゃいいかといったらそうではないですし、ある程度自分自身もそうですし、首脳陣も納得する結果というものがないと、僕も手を挙げられないし、向こうも手が挙げられないし、そういう状況なので、お互いがまだまだ準備が足りないと思っている状況なので、考えが一致している。本当にあと少しでというところまできて、健康に投げられていたし、そこだけかなと思う」と続けて、胸の内を明かした。

ソフトバンクからメッツに移籍したメジャー１年目の２３年に１２勝を挙げて新人王投票で２位、サイ・ヤング賞投票で７位に入り、オールスターにも選出された右腕だったが、２年目の２４年は度重なる故障に悩まされてレギュラーシーズンは１試合の登板のみ。昨季は２２試合に登板して７勝６敗、防御率３・０２だった。今季は開幕から調子が上がらず、４月１１日（同１２日）の本拠地・アスレチックス戦から３登板連続で敗戦投手。同２６日（同２７日）の本拠地・ロッキーズ戦で３回途中３安打３失点で４敗目を喫したのが、ＩＬ入り前の最後の登板となった。