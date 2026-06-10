「まじか」「凄すぎる」W杯落選の23歳日本人が快挙！欧州から届いた“一報”にネット驚嘆！「10年前には想像できなかったレベルの話」
ベルギーの名門アントワープは、GK野澤大志ブランドンが2025-26シーズンのクラブ年間MVPに選出されたと発表した。
昨夏にFC東京から加入した現在23歳の守護神は、シーズン途中からレギュラーの座を掴むと、ファインセーブを連発。今季は下位に低迷したチームを何度も救った。欧州移籍１年目、しかもGKでの受賞は快挙と言えるだろう。
この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「すごいなぁ」
「まじか。ここにきてゴールキーパー大国」
「日本期待のGKが欧州で認められた！」
「正直まだまだ伸びそう」
「日本期待の守護神すぎ」
「日本人GKが欧州で年間MVPを獲る絵、10年前には想像できなかったレベルの話やと思う」
「海外の強豪クラブで年間MVPは凄すぎる！このままの勢いだと、そのうちビッグクラブから引き抜きのオファーが殺到しそう」
出番はなかったものの、2024年アジアカップでは日本代表にサプライズ選出され、昨年11月にも追加招集された実績にある野澤。北中米ワールドカップのメンバー入りはできなかったが、今後の飛躍を期待させる受賞となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
昨夏にFC東京から加入した現在23歳の守護神は、シーズン途中からレギュラーの座を掴むと、ファインセーブを連発。今季は下位に低迷したチームを何度も救った。欧州移籍１年目、しかもGKでの受賞は快挙と言えるだろう。
この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「すごいなぁ」
「まじか。ここにきてゴールキーパー大国」
「日本期待のGKが欧州で認められた！」
「正直まだまだ伸びそう」
「日本期待の守護神すぎ」
「日本人GKが欧州で年間MVPを獲る絵、10年前には想像できなかったレベルの話やと思う」
「海外の強豪クラブで年間MVPは凄すぎる！このままの勢いだと、そのうちビッグクラブから引き抜きのオファーが殺到しそう」
出番はなかったものの、2024年アジアカップでは日本代表にサプライズ選出され、昨年11月にも追加招集された実績にある野澤。北中米ワールドカップのメンバー入りはできなかったが、今後の飛躍を期待させる受賞となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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