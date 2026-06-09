全日本プロレスの６・１８後楽園ホール大会で世界ジュニアヘビー級選手権試合に臨む王者・立花誠吾（２８）＝アップタウン＝と挑戦者・田村男児（２６）が９日、都内で会見。王者は当日の第２試合での王座戦を要求し、挑戦者は亡き先輩への思いを口にした。

今年１月に初戴冠し、ようやく初防衛戦に臨む立花。ここまで１４回の前哨戦を重ねており「こいつのパワーはジュニアじゃねえ。１４回も前哨戦やってよ、ラリアットを何発受けてんだ、この野郎。タイトルマッチの前に、体が壊れるんじゃねえかって、毎回食らうたびに思ってたよ」と不満を爆発。１１日・新宿大会を含めて「１５回の前哨戦って、ふざけんなよ、お前」と息巻くが「「一回も防衛戦やってないのは悪い。確かにな。もっと防衛戦をしたかったけれど、都合が合わなくてな」と、負い目も感じているようだ。

２年前のＴＶ選手権が大会第２試合で行われたことを挙げた立花。「２年前のオマージュじゃねえけどな、第２試合であの日一番すげえ試合をしたと思っているからよ。同じシチュエーションで、２年前の俺たちを超える。いいだろう、この野郎」と団体側に迫った。

一方の田村は冒頭で「世界ジュニアのベルトは、世代によって、人によって重みが多分違うと思う。面倒くさくて、こだわりのある人たちがベルトを守ってきた。僕はそういう男たちの背中を見て育ち、学んだ部分が大きい。人によって（思い入れは）違っていいけれど、そう思っていることを分かってほしい」と、自身の思いを吐露した。

影響を受けた過去の王者については「青木篤志という、人にも厳しく、自分にも厳しいレスラーを尊敬していました。正直、練習生の時は面倒くせえな、と思うことありましたけど、リスペクトをしていた」と明かした。２０１９年に交通事故で急逝した青木、他にも佐藤光留らの名前を挙げて、生え抜きとしてのプライドを見せた。

当日は三冠ヘビー級選手権など、各王座戦が実施される。立花は「思いっきりぶつかって、やり合って、しばき合いたい。他の団体のジュニアじゃできねえような試合をする。絶対に他の団体に負けない。そしてその日やる全日本のどの試合にも負けない試合を俺たちがする。その覚悟を持って、第２試合で素晴らしい試合をするぞ、この野郎」と言葉は乱暴ながらも、真面目で純粋な意気込みを口にしていた。