「特殊技能がない限り絶対無理」年商3000万で止まる人と1億いく人の決定的な違い
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ひとり開業チャンネル / by Build’s氏が自身のYouTubeチャンネルで「年商3000万で止まる人と1億いく人の“決定的な違い”#shorts」を公開した。動画では、年商1000万円、3000万円、1億円をベンチマークとし、各段階で求められる経営の仕組みや思考の転換について解説している。
冒頭で年商1000万円について「社長1人で気合いと根性でやったらできる」と説明。個人レベルでの努力で到達可能な数字であるとの見解を示す。一方で、年商3000万円については「特殊技能を持っていない限り絶対無理」と断言し、個人の力に依存した働き方の限界を指摘した。
3000万円に到達するためには、従業員の雇用や別ビジネスへの展開など「無理くりでも仕組みを作らなきゃいけない」と強調。部下のマネジメントや、無人ビジネスの展開など、属人性を排除した具体的な仕組み作りが必須になると語る。
さらに、年商1億円を目指す上では、構築した仕組みを含めて「ちゃんと冷静に経営っていうものを判断しなきゃいけない」と力説。「3000万円いく人って優秀じゃないと絶対いかないんですよ」と述べ、事業規模を拡大させるためには、経営者自身の冷静な判断力と手腕が必要不可欠であると結論づけた。
冒頭で年商1000万円について「社長1人で気合いと根性でやったらできる」と説明。個人レベルでの努力で到達可能な数字であるとの見解を示す。一方で、年商3000万円については「特殊技能を持っていない限り絶対無理」と断言し、個人の力に依存した働き方の限界を指摘した。
3000万円に到達するためには、従業員の雇用や別ビジネスへの展開など「無理くりでも仕組みを作らなきゃいけない」と強調。部下のマネジメントや、無人ビジネスの展開など、属人性を排除した具体的な仕組み作りが必須になると語る。
さらに、年商1億円を目指す上では、構築した仕組みを含めて「ちゃんと冷静に経営っていうものを判断しなきゃいけない」と力説。「3000万円いく人って優秀じゃないと絶対いかないんですよ」と述べ、事業規模を拡大させるためには、経営者自身の冷静な判断力と手腕が必要不可欠であると結論づけた。
YouTubeの動画内容
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