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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「営業マンにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、親の仕事を引き継いで印刷業界で働く46歳の男性営業マンが、給与の実態や休日の過ごし方、若手へのアドバイスを赤裸々に語っている。



街頭インタビューに応じた男性は、チラシや出版関係の冊子を扱う印刷業の営業職に就いているという。現在の仕事を選んだ理由を「親の仕事を引き継いで」と説明し、将来的に2代目になるかについては「営業成績次第」と堅実な姿勢を見せた。気になる給与事情については「頑張ったら頑張っただけ」としつつも、「昔は稼げたと思うんですけど、今はもう厳しくなってる」と業界のリアルな現状を明かした。



休日の過ごし方に話題が移ると、男性は出身地である沖縄から上京し、表参道で娘と買い物を楽しんでいる最中だと笑顔で語った。また、東京から沖縄へ旅行に行く人に向けて、おすすめの居酒屋として南城市の「シーキング」を紹介する一幕もあった。



営業職を目指す若者へのアドバイスを求められると、自身が過去に福岡で働いていた際、訛りなどの言葉の壁に直面した経験を回顧。「チャレンジし続けることが大事なのかな」と語り、「最初は辛かったんですけど、やればやるほどいい仕事」と、実体験に基づく営業職の醍醐味を力強く伝えた。



最後に貯金額について問われると、500万円未満であることを率直に明かし、「子どもも学生なので投資です」と笑いを交えて語った。厳しい環境の中でも前向きに仕事に取り組み、家族への愛情をのぞかせる男性の温かい人柄が伝わる内容となっている。