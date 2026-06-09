「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）と、ネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」で細木数子さんを演じた女優の戸田恵梨香（37）が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。2人が偶然会った時のことを明かした。

初対面か？と聞かれた戸田は「今回初めてじゃなくて、2回目なんですよ、実は。レストランで偶然お会いした。撮影が終わった直後だったんです。偶然、お隣の席で、かおりさんが声をかけてくださった」と言うと、かおりさんも「これ、私ね、凄い縁を感じたんですよ」とうなずいた。

かおりさんは「まだ全然、告知も出されていない時だったので、“なんか母を演じてくださったそうで、ありがとうございます”って言って、ごあいさつさせていただいて」と語ったが、その時の戸田の言葉を聞き、「ずーっと配信されるまで、めちゃくちゃ怖かったんですよ」と語った。

というのも「だって、細木数子を演じた本人が、“よく、ご家族許可されましたね”って言ったんですよ。私に」と明かし、戸田も「そう」とうなずくと「だから…えっ？そんなヤバイの？だって、全く見せてもらっていないから…」と振り返っていた。