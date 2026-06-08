ミラノ・デザインウィークのアルカンターラで見た「Made in Italy」の本質
起源は日本
今や自動車のインパネやシートだけでなく、ハイエンドなインテリア、最先端のガジェット、そして現代アートの舞台にいたるまで、日常生活のあらゆるシーンで見掛けるようになった特別な素材、アルカンターラ。
【画像】イタリアの職人技と先進的なテクノロジーが融合したアルカンターラが織りなす世界をイタリアで取材（写真16点）
2026年4月末、ミラノ・デザインウィークが開催され、世界中からクリエイターやバイヤーが押し寄せる熱気あふれる季節に、私はイタリアへと向かった。「Made in Italy」を代表する世界的トップブランドとして確固たる地位を築いているアルカンターラがもつ価値を眺めるためである。ここで、取材の具体的な足跡を辿る前に、まずはアルカンターラという存在についてあらためておさらいをしておきたい。
いまやサプライヤーではなく、世界有数の高級ライフスタイルブランドの「クリエイティブパートナー」として機能している同社だが、その起源は日本にある。1970年代初頭に日本の研究者であった岡本美芳氏が特許を取得して誕生したものだが、オーダーメイドによる無限のカスタマイズ性を誇り、個々のプロジェクトの複雑なニーズやデザイン要件に柔軟に適応し、あらゆる用途を特別な体験へと昇華させる力を持っている。そう、イタリアの地で開花したこの驚異的な素材は、今やコンテンポラリーデザインの象徴的な言語となっているのだ。同社はミラノの本社と、イタリア中部ウンブリア州の丘陵地帯、テルニ県ネラ・モントロに構える広大な生産拠点の2つを軸にグローバルな事業を展開している。58万6000平方メートルを超える面積を誇るネラ・モントロの工場には、素材分野ではヨーロッパにおいて特に先進的な研究開発センターが併設されており、日々新しい技術のブレークスルーを生み出している。
ここで重要なことは、「アルカンターラ」という言葉が、「素材」、「企業」、そして「ブランド」という3つの側面を同時に指している点だ。
素材としてのアルカンターラは触れた瞬間に伝わる高貴で柔らかな手触りと、洗練された美しさを備えている。極めて軽量でありながら、高い強度、耐久性、耐候性、耐熱性、そして通気性を兼ね備えており、「冬は暖かく、夏は涼しい」という快適な機能性を併せ持つ。この相反する特性の完璧な融合こそが、従来の天然皮革や人工素材の限界を克服した最大の強みである。
また企業としてのアルカンターラもユニークだ。世界で唯一無二のオリジナル素材を1メートルたりとも無駄にすることなく製造・販売することをモットーとしており、持続可能性への具体的な取り組みにおいて先駆的な役割を果たしている。2009年にはイタリアの工業企業として国際的な認証機関であるTÜV SÜDからカーボンニュートラル認証を取得。現在も最新規格であるISO 14068-1への適合性検証証明書を取得するなど、測定可能で透明性の高い責任あるアプローチを毎年発行のサステナビリティレポートで証明し続けている。
そしてブランド。メイド・イン・イタリーのブランドであるということは、イタリアの職人技を用いて、技術的に高度な製品を作ることを意味する。品質へのこだわり、情熱、創造性、そして持続可能性への真摯な取り組みによってアルカンターラが世界的に認められている。
ミラノ到着翌日、アルカンターラ本社でのビジネスミーティングが行われた。驚いたのはエントランスの壁である。どう見てもコンクリート打ちっ放しだが、触れると温もりを感じるアルカンターラであった。
まず心温まるあいさつで迎えてくれたのは2023年から同社CEOに就任し、2024年からは会長も兼務しているエウジェニオ・ロッリ氏である。ロッリ氏は同社で10年以上の経験を積んだベテランだ。気さくで親しみやすい雰囲気をまといながらも、ペルージャ大学やボッコーニ大学経営大学院で磨かれたビジネスセンスを感じさせる素晴らしいリーダーという印象。彼はアルカンターラを単なる技術的素材メーカーにとどめず、高級ラグジュアリーの世界を牽引するグローバルブランドへと完全に昇華させるという明確なビジョンを語ってくれた。
今や自動車のインパネやシートだけでなく、ハイエンドなインテリア、最先端のガジェット、そして現代アートの舞台にいたるまで、日常生活のあらゆるシーンで見掛けるようになった特別な素材、アルカンターラ。
【画像】イタリアの職人技と先進的なテクノロジーが融合したアルカンターラが織りなす世界をイタリアで取材（写真16点）
2026年4月末、ミラノ・デザインウィークが開催され、世界中からクリエイターやバイヤーが押し寄せる熱気あふれる季節に、私はイタリアへと向かった。「Made in Italy」を代表する世界的トップブランドとして確固たる地位を築いているアルカンターラがもつ価値を眺めるためである。ここで、取材の具体的な足跡を辿る前に、まずはアルカンターラという存在についてあらためておさらいをしておきたい。
ここで重要なことは、「アルカンターラ」という言葉が、「素材」、「企業」、そして「ブランド」という3つの側面を同時に指している点だ。
素材としてのアルカンターラは触れた瞬間に伝わる高貴で柔らかな手触りと、洗練された美しさを備えている。極めて軽量でありながら、高い強度、耐久性、耐候性、耐熱性、そして通気性を兼ね備えており、「冬は暖かく、夏は涼しい」という快適な機能性を併せ持つ。この相反する特性の完璧な融合こそが、従来の天然皮革や人工素材の限界を克服した最大の強みである。
また企業としてのアルカンターラもユニークだ。世界で唯一無二のオリジナル素材を1メートルたりとも無駄にすることなく製造・販売することをモットーとしており、持続可能性への具体的な取り組みにおいて先駆的な役割を果たしている。2009年にはイタリアの工業企業として国際的な認証機関であるTÜV SÜDからカーボンニュートラル認証を取得。現在も最新規格であるISO 14068-1への適合性検証証明書を取得するなど、測定可能で透明性の高い責任あるアプローチを毎年発行のサステナビリティレポートで証明し続けている。
そしてブランド。メイド・イン・イタリーのブランドであるということは、イタリアの職人技を用いて、技術的に高度な製品を作ることを意味する。品質へのこだわり、情熱、創造性、そして持続可能性への真摯な取り組みによってアルカンターラが世界的に認められている。
ミラノ到着翌日、アルカンターラ本社でのビジネスミーティングが行われた。驚いたのはエントランスの壁である。どう見てもコンクリート打ちっ放しだが、触れると温もりを感じるアルカンターラであった。
まず心温まるあいさつで迎えてくれたのは2023年から同社CEOに就任し、2024年からは会長も兼務しているエウジェニオ・ロッリ氏である。ロッリ氏は同社で10年以上の経験を積んだベテランだ。気さくで親しみやすい雰囲気をまといながらも、ペルージャ大学やボッコーニ大学経営大学院で磨かれたビジネスセンスを感じさせる素晴らしいリーダーという印象。彼はアルカンターラを単なる技術的素材メーカーにとどめず、高級ラグジュアリーの世界を牽引するグローバルブランドへと完全に昇華させるという明確なビジョンを語ってくれた。