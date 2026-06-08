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お口と姿勢の専門家が解説する離乳食の落とし穴。歯が少ないからと柔らかくするのはNG「かじり取りをちゃんとやって」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家、まい先生が「【離乳食】食事中の口ポカン、発達のサインかもしれません」を公開した。動画では、離乳食を食べている際に子どもの口が開いてしまう「口ポカン」の原因と対策について、前歯を使った「かじり取り」の重要性を解説している。



まい先生はまず、視聴者から寄せられた「歯が6～7本しか生えていないため柔らかい離乳食にしているが、口が開いているのが気になる」という相談を紹介。食事中の口の開き具合について、モグモグしながら食べ物を移動させる時に一瞬口の中が見える程度であれば「まぁまぁ合格ライン」であると評価した。



一方で、歯科医の「柔らかいものを」というアドバイスの捉え方に落とし穴があると指摘する。大人は奥歯で噛むことを想像しがちだが、前歯が数本生えている段階では「かじり取りをちゃんとやって下さい」という意図が含まれていると推測。マッシュポテトのように最初から軟らかすぎるものではなく、茹でたじゃがいもや人参など、ある程度の形を保った食材を「しっかり『かじっ』とかじり取っていく」練習が必要だと語った。



動画の終盤では、かじり取りの練習を始める目安について言及。上下2本ずつ歯が生え始める生後7～8ヶ月頃から取り入れることができるという。食べ物をかじり取る動作は上唇をしっかり使うため、口周りの機能が育つだけでなく「脳の発達にもいいし、消化機能を動かす要素」にもなるとそのメリットを強調した。



「歯が生えてくる意味というのはちゃんとある」と語るまい先生。子どもの歯の成長段階に合わせて、生えてきた歯をしっかりと使わせる工夫が、健やかな発育を促す大きな鍵となるようだ。