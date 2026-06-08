期間限定で再び登場！ゲゲゲ浮世絵「花散しの友誼」再販決定
様々な浮世絵作品を企画・制作する株式会社版三は、国民的アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の世界観を浮世絵の技法で表現する「ゲゲゲ浮世絵」シリーズを展開している。
■期間限定での再販が決定
その中の一作で、期間限定で販売された「花散しの友誼」は、発売直後から大きな反響を呼び、販売期間終了後も数多くの再販を望む声が寄せられていた。
その要望に応え、期間限定での再販が決定した。2026念6月10日〜6月30日までの期間限定でオンラインショップ「浮世絵工房」にて実施する。
■「ゲゲゲ浮世絵 花散しの友誼」について
映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』に描かれた鬼太郎の父と水木の関係性を、浮世絵ならではの構図と色彩で表現した作品。舞い散る花びらの中に佇む二人の姿からは、友情、宿命、そして儚さが静かに滲み出ている。
モチーフには、歌川国芳「雷正九郎（庄九郎）」や歌川芳春「青砥稿花紅彩画 白浪五人男」、歌川国貞（三代目歌川豊国）「花誘吉原の夜雨 東八景ノ内・中村歌右衛門」などを採用した。
さりげなく鬼太郎の父の頭上に傘を差す水木と、舞う桜と雪に目を奪われる鬼太郎の父の姿が、静かに友情の温かさを伝えている。
＜商品概要＞
商品名：ゲゲゲ浮世絵 花散しの友誼
販売価格：30,000円（税別）
販売期間：6月10日（水）［12:00］
〜6月30日（火）［23:59］
販売数：上記期間による受注生産
※全ての商品にシリアルナンバーが付属する。
※第五版200部（それ以降は200部ごとに第六版、第七版と版が変更される）
販売元：株式会社 版三
サイズ：（絵）縦29.0僉濂20.4
（額）縦41.0僉濂32.2
素材（額装部分）：樹脂、アルミ、アクリル
和紙（絵）：純手漉和紙（越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所）
技法：ジークレー版画
https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000342
© 映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会
＜作家紹介＞
版三絵師・江幡喜之
株式会社 版三で浮世絵のデザインを担当。近年は鉄腕アトムのNFTアートコラボ、企業用浮世絵アイコンなど、浮世絵のテイストを活かしたアートの制作など幅広く活動。
浮世絵工房内の商品でも未来少年コナン浮世絵、ゴジラネオン浮世絵、藤子･F･不二雄 生誕90周年記念、ゲゲゲ浮世絵などの作品を手掛ける。
■オンラインショップ「浮世絵工房」
■ITライフハック
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その中の一作で、期間限定で販売された「花散しの友誼」は、発売直後から大きな反響を呼び、販売期間終了後も数多くの再販を望む声が寄せられていた。
その要望に応え、期間限定での再販が決定した。2026念6月10日〜6月30日までの期間限定でオンラインショップ「浮世絵工房」にて実施する。
映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』に描かれた鬼太郎の父と水木の関係性を、浮世絵ならではの構図と色彩で表現した作品。舞い散る花びらの中に佇む二人の姿からは、友情、宿命、そして儚さが静かに滲み出ている。
モチーフには、歌川国芳「雷正九郎（庄九郎）」や歌川芳春「青砥稿花紅彩画 白浪五人男」、歌川国貞（三代目歌川豊国）「花誘吉原の夜雨 東八景ノ内・中村歌右衛門」などを採用した。
さりげなく鬼太郎の父の頭上に傘を差す水木と、舞う桜と雪に目を奪われる鬼太郎の父の姿が、静かに友情の温かさを伝えている。
＜商品概要＞
商品名：ゲゲゲ浮世絵 花散しの友誼
販売価格：30,000円（税別）
販売期間：6月10日（水）［12:00］
〜6月30日（火）［23:59］
販売数：上記期間による受注生産
※全ての商品にシリアルナンバーが付属する。
※第五版200部（それ以降は200部ごとに第六版、第七版と版が変更される）
販売元：株式会社 版三
サイズ：（絵）縦29.0僉濂20.4
（額）縦41.0僉濂32.2
素材（額装部分）：樹脂、アルミ、アクリル
和紙（絵）：純手漉和紙（越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所）
技法：ジークレー版画
https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000342
© 映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会
＜作家紹介＞
版三絵師・江幡喜之
株式会社 版三で浮世絵のデザインを担当。近年は鉄腕アトムのNFTアートコラボ、企業用浮世絵アイコンなど、浮世絵のテイストを活かしたアートの制作など幅広く活動。
浮世絵工房内の商品でも未来少年コナン浮世絵、ゴジラネオン浮世絵、藤子･F･不二雄 生誕90周年記念、ゲゲゲ浮世絵などの作品を手掛ける。
■オンラインショップ「浮世絵工房」
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