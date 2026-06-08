『ガンバレ！中村くん！！』第11話 あらすじ＆先行カット公開！
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第11話のあらすじと先行カットが公開された。先週に引き続き2本立てでお届け。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、6月10日（水）24：30放送・配信となる第11話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第11話 掴め！プレゼント争奪戦！！／イメチェン？ヘアカットチャレンジ！！ あらすじ＞
クリスマスが近づき、広瀬へのプレゼントを買いにショッピングモールへ。
聞き耳を立てて入手した情報から、数量限定品を探してお目当てのお店に到着する。
しかし、そこにあったのは残り一つ。
最後の一つに手を伸ばすと奇遇？ にも同じモノを買いに来た松村高青と遭遇する。
広瀬へのプレゼントはどちらの手に！？
---------------
冬休み、前髪が伸びたのを気にして自宅でカットをしていた中村。
突然邪魔が入り前髪を切りすぎてしまう。
行きつけの床屋は正月休みで閉まっており、普段は行かないおしゃれな美容院に勇気を出して入店。
不安半分で椅子に座ると、美容師さんは鮮やかにハサミを動かし、思った以上に切られてしまう、仕上がりはどうなる！？
＞＞＞第11話先行カットをチェック！（写真6点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第11話 掴め！プレゼント争奪戦！！／イメチェン？ヘアカットチャレンジ！！ あらすじ＞
クリスマスが近づき、広瀬へのプレゼントを買いにショッピングモールへ。
聞き耳を立てて入手した情報から、数量限定品を探してお目当てのお店に到着する。
しかし、そこにあったのは残り一つ。
最後の一つに手を伸ばすと奇遇？ にも同じモノを買いに来た松村高青と遭遇する。
広瀬へのプレゼントはどちらの手に！？
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冬休み、前髪が伸びたのを気にして自宅でカットをしていた中村。
突然邪魔が入り前髪を切りすぎてしまう。
行きつけの床屋は正月休みで閉まっており、普段は行かないおしゃれな美容院に勇気を出して入店。
不安半分で椅子に座ると、美容師さんは鮮やかにハサミを動かし、思った以上に切られてしまう、仕上がりはどうなる！？
＞＞＞第11話先行カットをチェック！（写真6点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
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