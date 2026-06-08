津波注意報受け7県避難指示　千葉・静岡・三重・高知・宮崎・鹿児島・沖縄　最大高さ1メートル

フィリピン・ミンダナオ島付近で発生した大きな地震により、関東地方など広範囲に津波注意報が出されています。

千葉・静岡・三重・高知・宮崎・鹿児島・沖縄では警戒レベル4の避難指示が出されていて、午前9時45分現在、対象は7県で3万3949世帯6万3930人に上ります。

津波注意報が出ている宮古島・八重山地方は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午前11時00分です。

奄美群島・トカラ列島、沖縄本島地方、大東島地方は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午前11時30分です。

小笠原諸島、種子島・屋久島地方は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時00分です。

三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後0時30分です。

千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、静岡県、愛知県外海は、今後予想される最大波の高さ、1メートル、第1波到達予想時刻、午後1時00分です。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。ただちに海岸や川岸から離れてください。

津波は第1波よりも第2波、第3波と高くなる事があります。たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。足をとられ、命を落とします。

津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。

磯釣りや海水浴など海に入っている方はすぐに海から出てください。

決して海岸や川の様子を見に行かないでください。津波注意報が解除されるまで、安全な場所から離れないでください。