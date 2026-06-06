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「これ以上は危険」仕事のストレス限界サイン6選、いくつ当てはまる？見逃してはいけない心身からのSOS

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カウンセラーであり作家でもあるRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【2つ該当したら休め】仕事のストレス限界サイン6選／無理しすぎている状態がコレ」と題した動画を公開した。動画では、仕事によるストレスが限界に達している際に見られる危険な兆候とその対処法について詳しく解説している。



Ryota氏はまず、ストレスが限界を超えると現れるサインとして、「倒れたいと思い仕事を増やす」という心理状態を挙げる。周りの要求にひたすら応えようとする過剰適応に陥り、休む理由を作るために無意識のうちに自分を追い込んでしまうという。さらに、「好物が美味しくない」と感じる状態も危険信号だ。仕事のことばかり考えてしまい、本来幸福度を上げるはずの食事が味気なく感じられるようになると指摘する。



続いて、「普段しないミスが増えてくる」ことにも注意を促す。疲労により能力が低下し、得意なことでのミスや凡ミスが増加するという。また、感情のコントロールが効かなくなることで「少しのことで泣いてしまう」状態や、脳の疲労から冷静な判断ができず「極端な行動が増える」といったサインも現れると語る。極端な行動については、「19時に寝て12時間眠ろうとする」「突然10キロ以上マラソンする」など、非現実的な解決策に走りがちだと説明した。



そして、最も重度なサインとして「身体が仕事を拒否する」状態を解説。出勤しようとすると家の玄関の前で足がすくんだり、職場とは全然違う方向に歩き出したりと、身体が明確なSOSを発する現象である。



これらの限界サインに心当たりがある場合、Ryota氏は「とりあえず今できるなりの相談を会社にしてみる」ことを勧めている。一人で悩みを抱え込んで退職を思い詰める前に、まずは上司に現状を伝え、業務量の調整や休養の相談を行うことが、自分を守るための第一歩であると結論付けた。