「シャンプーのボトルの底がぬるぬるやないの！」毎日、我が家の粗探しをする義母→イビられ続けた嫁が身につけた“処世術”【作者インタビュー】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに、掃除にまつわるエピソードを聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母からの電話攻撃が！さらに、義実家の近所に引っ越すと、義母は毎日家にやってきて「嫁イビリ」をするようになり…!!
――作中では、かづさんが義母から掃除が行き届いていないと叱責されるシーンがあります。当時、義母の目が光るなかで、お掃除はどのようにやっていたのでしょうか？
【かづ】当時、義母は義父と二人暮らしで専業主婦でしたからできていたんでしょうけれど、私はその頃、子育てをしながら家では内職をしていたので義母とは生活状況が違いますからね。それに粗探し大好きで嫁をいびる気満々の義母に対しては、どんなにきれいに掃除をしていても汚れている所を探しまくるので頑張るだけ無駄だと思って。ただただ、聞き流す術を身に付けるのみでした。
今日は風呂場だけ！リビングだけ！寝室だけ！玄関と廊下だけ！と、いくつかに分けてじゃないと、小さい子どもの面倒を見ながら、ましてや(共働きであれば)仕事をしながら家中を掃除するなんて無理です。どこもかしこも一度にきれいにするのは無理ですよ。
――SNSなどに掃除についての投稿をされていたりと、掃除がお得意なイメージがある赤星さんに質問です！お風呂掃除のコツはありますか？
【赤星】いろいろと試行錯誤した結果、今は風呂の壁を窓ふきワイパーでザッとこすって水滴を落とすようにしています。換気扇はお風呂のあとの1時間だけかけて。そうしたら、カビの出現がほとんどなくなりました！家は築33年ですが、お風呂のリフォームなしで、カビはほとんどありません。たまに小さな黒いポツッとした黒カビを見つけたら、古歯ブラシでその場でこすればとれるくらい。小さいうちにやれば、洗剤を使わなくても落ちます。
作中にもエピソードがありますが、シャンプーなどのボトルは浴室内に置いておくと底がぬるぬるするので、かごに入れて浴室の外に置くようにしたらすっきりしました。フックで吊ってもいいですね。
排水溝は、たまに掃除するだけだと臭いが気になるので、入浴後に毎回こするようにしたら、なんとこっちのほうが断然ラクチン！毎度やるのは面倒だと思ってましたが、蓄積した汚れ(ぬるぬる)を落とすほうが面倒だったのです。入浴後にやれば、軽くこするだけでいいので本当にラクで、臭いも気にならずきれいになります。習慣にしてしまえば、かえって楽だと思います。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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【漫画】本編を読む
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと、迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに、掃除にまつわるエピソードを聞いた。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母からの電話攻撃が！さらに、義実家の近所に引っ越すと、義母は毎日家にやってきて「嫁イビリ」をするようになり…!!
――作中では、かづさんが義母から掃除が行き届いていないと叱責されるシーンがあります。当時、義母の目が光るなかで、お掃除はどのようにやっていたのでしょうか？
【かづ】当時、義母は義父と二人暮らしで専業主婦でしたからできていたんでしょうけれど、私はその頃、子育てをしながら家では内職をしていたので義母とは生活状況が違いますからね。それに粗探し大好きで嫁をいびる気満々の義母に対しては、どんなにきれいに掃除をしていても汚れている所を探しまくるので頑張るだけ無駄だと思って。ただただ、聞き流す術を身に付けるのみでした。
今日は風呂場だけ！リビングだけ！寝室だけ！玄関と廊下だけ！と、いくつかに分けてじゃないと、小さい子どもの面倒を見ながら、ましてや(共働きであれば)仕事をしながら家中を掃除するなんて無理です。どこもかしこも一度にきれいにするのは無理ですよ。
――SNSなどに掃除についての投稿をされていたりと、掃除がお得意なイメージがある赤星さんに質問です！お風呂掃除のコツはありますか？
【赤星】いろいろと試行錯誤した結果、今は風呂の壁を窓ふきワイパーでザッとこすって水滴を落とすようにしています。換気扇はお風呂のあとの1時間だけかけて。そうしたら、カビの出現がほとんどなくなりました！家は築33年ですが、お風呂のリフォームなしで、カビはほとんどありません。たまに小さな黒いポツッとした黒カビを見つけたら、古歯ブラシでその場でこすればとれるくらい。小さいうちにやれば、洗剤を使わなくても落ちます。
作中にもエピソードがありますが、シャンプーなどのボトルは浴室内に置いておくと底がぬるぬるするので、かごに入れて浴室の外に置くようにしたらすっきりしました。フックで吊ってもいいですね。
排水溝は、たまに掃除するだけだと臭いが気になるので、入浴後に毎回こするようにしたら、なんとこっちのほうが断然ラクチン！毎度やるのは面倒だと思ってましたが、蓄積した汚れ(ぬるぬる)を落とすほうが面倒だったのです。入浴後にやれば、軽くこするだけでいいので本当にラクで、臭いも気にならずきれいになります。習慣にしてしまえば、かえって楽だと思います。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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