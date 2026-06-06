テレ東公式、月曜深夜の“謎番組”巡りXでコメント タイトルは『※女性は見ないでください』
テレビ東京の8日深夜の番組表に『※女性は見ないでください』という謎のタイトルの番組が放送予定となり、SNS上で話題となっている。この放送内容について、テレ東の公式Xはオリコンニュースの記事を引用し、改めて「回答は控えさせていただきます」とのコメントを投稿した。
【画像】「すげー気になる」ほとんど何も表示されていない『※女性は見ないでください』の番組情報
この『※女性は見ないでください』は、8日深夜0時半に放送される。同局の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていない。
他の番組では告知する動画や画像が掲載されているが、それらの情報も一切ない。SNS上では「なんだろう」「すげー気になる」といった声が上がっている。
オリコンニュースの取材にテレ東は「回答は控えさせていただきます」とコメントしていた。
この記事の投稿を引用し、テレ東公式は改めて「回答は控えさせていただきます」と投稿。SNS上では「このコメントすらもまた一つの番組タイトルにできそう」「視聴率50%いきそう」などの反響が寄せられている。
【画像】「すげー気になる」ほとんど何も表示されていない『※女性は見ないでください』の番組情報
この『※女性は見ないでください』は、8日深夜0時半に放送される。同局の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていない。
オリコンニュースの取材にテレ東は「回答は控えさせていただきます」とコメントしていた。
この記事の投稿を引用し、テレ東公式は改めて「回答は控えさせていただきます」と投稿。SNS上では「このコメントすらもまた一つの番組タイトルにできそう」「視聴率50%いきそう」などの反響が寄せられている。