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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】禁断のカレー麻婆豆腐が白飯泥棒すぎて止まらない！」と題した動画を公開した。人気企画「ルウ1個で1人前シリーズ」の最新作で、カレールウを使って簡単に作れる本格的なカレー麻婆豆腐のレシピを紹介している。



調理工程は非常にシンプルだ。木綿豆腐は適当な大きさに切り、下茹でせずに水切りだけで使用する。フライパンにサラダ油をひき、豚ひき肉を香ばしく炒め、肉からしっかりと油を出すのがポイント。そこにニンニクと生姜のみじん切り、豆板醤を加えてサッと炒め、香りを引き立たせる。



水180ccを加えて沸騰させた後、一度火を止めて辛口のカレールウ1個とオイスターソースを加える。ルウが完全に溶けてから豆腐を入れ、優しく混ぜ合わせる。「水溶き片栗粉は不要！」という言葉の通り、ルウのとろみだけで仕上げる手軽さが魅力だ。最後に火を止め、粉山椒を加えて痺れをプラスする。



出来上がったカレー麻婆豆腐を熱々の白飯の上にたっぷりとかけ、小口ネギを散らせば完成。「これはギルティ…」「一口食べたら、止まらない！！」と、あまりの美味しさにスプーンが進む様子が収められている。



カレールウ1個で作れる、お手軽ながらも本格的な一皿。今日の献立のメインとして、ぜひ試してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・木綿豆腐 300g

・サラダ油 適量

・豚ひき肉 100g

・ニンニクみじん切り 適量

・生姜みじん切り 適量

・豆板醤 小さじ1

・水 180cc

・ジャワカレー辛口ルウ 1個

・オイスターソース 小さじ1

・粉山椒 適量

・小口ネギ 適量

・白飯 1杯



［作り方］

1. 木綿豆腐のパックの水を捨て、適当な大きさに切る。切ったらもう一度水切りをする。（ボイルは不要）

2. フライパンにサラダ油をひき、豚ひき肉100gを入れて香ばしく炒め、肉からしっかりと油を出す。

3. 油が出てきたら、ニンニクと生姜のみじん切り、豆板醤小さじ1を加え、サッと炒めて香りを出す。

4. 水180ccを入れて沸かす。

5. 沸いたら一度火を止め、ジャワカレー辛口ルウ1個とオイスターソース小さじ1を入れ、混ぜてルウを完全に溶かす。

6. ルウが溶けたら豆腐を入れて火をつける。豆腐は崩れないようにおたまで優しく扱う。

7. 沸いたら、3分ほど煮てとろみをつける。（水溶き片栗粉は不要）

8. 火を止め、粉山椒を追加して軽く混ぜ合わせる。

9. 器に盛り付け、小口ネギを散らす。白飯にたっぷりとかけて完成。