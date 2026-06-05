【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで事前合宿２日目を行った。

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この日の練習前には、日本代表の山本昌邦技術委員長が、ＤＦ吉田麻也＝ＬＡギャラクシー＝がサポートメンバーとして５日からチームに合流することを発表した。今回Ｗ杯の２６人メンバーからは漏れたが、日本で行われた事前合宿に参加。５月３１日のアイスランド戦に先発出場し、前半１４分までプレーして一度は代表から離れたが、再合流することが決定。これを受けて、長年代表で共に戦ってきたＤＦ長友佑都は「心強い存在だと思う。彼の経験というのはなかなかない。前も言いましたけど、オリンピック３回で、ワールドカップ３回経験している選手もいない。米国のことを知っているのはやっぱり大きいですよ。やっぱり時差、暑さ、環境、グラウンド面も含めて、まあ、今回こうやって練習場が変わっている中でも、麻也が全部知っているわけではないんだけど、それでも一番知ってるんじゃないですか、米国のことは」と大歓迎した。

２２年カタールＷ杯でキャプテンを務めた吉田は、カタールＷ杯後に米ＬＡギャラクシーに移籍。米国での豊富な経験値も、日本代表にとって心強い存在になる。